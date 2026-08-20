Live

«Перетворюється в купу бетонних руїн»: Канашевич показав Куп’янськ з висоти 📹

Суспільство 16:12   20.08.2026
Вікторія Яковенко
«Перетворюється в купу бетонних руїн»: Канашевич показав Куп’янськ з висоти 📹 Скриншот

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич показав, який вигляд зараз має місто-герой Куп’янськ. Він опублікував відео з висоти пташиного польоту.

«Серпень 2026. Сьогодні місто Купʼянськ перетворюється нащадками орди в купу непролазних бетонних руїн», – написав Канашевич.

Відео: Андрій Канашевич

Нагадаємо, раніше бійці 41-ї окремої механізованої бригади показали фото зруйнованого росіянами Куп’янська. “Колись на цих вулицях вирувало життя, лунав дитячий сміх та метушня дорослих. Аж поки не прийшла орда і не перетворила мальовниче привітливе місто на лігво смерті і мороку. Бо так і не змогла схилити його навколішки”, – написали воїни.

Читайте також: 244 багатоповерхівки пошкоджені на Куп’янщині: Канашевич про ситуацію (відео)

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне 20 серпня: обстріли, обшуки у військових частинах
Новини Харкова — головне 20 серпня: обстріли, обшуки у військових частинах
20.08.2026, 16:37
Масштабні обшуки у військових частинах: ДБР працює і на Харківщині
Масштабні обшуки у військових частинах: ДБР працює і на Харківщині
20.08.2026, 14:03
Харків’янам радять не купатися у Журавлівському гідропарку: що знайшли у воді
Харків’янам радять не купатися у Журавлівському гідропарку: що знайшли у воді
20.08.2026, 15:07
ДКВС спростовує, що “військовополонені РФ втекли з колонії на Харківщині”
ДКВС спростовує, що “військовополонені РФ втекли з колонії на Харківщині”
20.08.2026, 10:08
У яких містах України найдешевше навчатися у 2026 році?
У яких містах України найдешевше навчатися у 2026 році?
20.08.2026, 14:46
Біля ТРЦ у Харкові жорстоко побили чоловіка: підозрюваних затримали
Біля ТРЦ у Харкові жорстоко побили чоловіка: підозрюваних затримали
20.08.2026, 15:43

Новини за темою:

17.08.2026
РФ поспішає до жовтня: де спробує ворог закріпитися на Харківщині – аналітик
17.08.2026
244 багатоповерхівки пошкоджені на Куп’янщині: Канашевич про ситуацію (відео)
16.08.2026
Окупанти просунулися в районі Куп’янська – DeepState
15.08.2026
“Колись вирувало життя”: воїни показали, який вигляд зараз має Куп’янськ
14.08.2026
Прокуратура підозрює екс-поліцейську у роботі на ворога – що відомо


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Перетворюється в купу бетонних руїн»: Канашевич показав Куп’янськ з висоти 📹», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 16:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич показав, який вигляд зараз має місто-герой Куп’янськ. Він опублікував відео з висоти пташиного польоту.".