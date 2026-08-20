«Перетворюється в купу бетонних руїн»: Канашевич показав Куп’янськ з висоти 📹

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич показав, який вигляд зараз має місто-герой Куп’янськ. Він опублікував відео з висоти пташиного польоту.

«Серпень 2026. Сьогодні місто Купʼянськ перетворюється нащадками орди в купу непролазних бетонних руїн», – написав Канашевич.

Відео: Андрій Канашевич

Нагадаємо, раніше бійці 41-ї окремої механізованої бригади показали фото зруйнованого росіянами Куп’янська. “Колись на цих вулицях вирувало життя, лунав дитячий сміх та метушня дорослих. Аж поки не прийшла орда і не перетворила мальовниче привітливе місто на лігво смерті і мороку. Бо так і не змогла схилити його навколішки”, – написали воїни.