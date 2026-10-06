Комунальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів КАБ у Харкові

У пресслужбі мерії повідомили, що комунальники досі працюють на місцях “прильотів” КАБ у Слобідському районі Харкова. Йдеться про удари, які зафіксували вдень 5 жовтня.

Ліквідація наслідків продовжується. У тому числі – на місцях працюють працівники КП “Шляхрембуд”.

“Комунальники прибирають уламки будівель, бите скло, зламані гілки та інше сміття, а також впорядковують прибудинкові території”, – додали в мерії.

Нагадаємо, щонайменше трьома КАБами атакували росіяни Харків сьогодні вдень. За даними мера Ігоря Терехова, влучання були у Слобідському районі. Удари припали по цивільних підприємствах (зокрема, швацькому цеху та СТО) і поблизу житлової 5-поверхівки. Виникли дві масштабні пожежі. Загинули шестеро людей, ще двох рятувальникам вдалося витягти з-під завалів живими. Число постраждалих сягнуло 59. З них троє – діти. У лікарнях перебувають 30 поранених, троє – у вкрай тяжкому стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.