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Комунальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів КАБ у Харкові

Події 09:33   06.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Комунальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів КАБ у Харкові Фото: ХМР

У пресслужбі мерії повідомили, що комунальники досі працюють на місцях “прильотів” КАБ у Слобідському районі Харкова. Йдеться про удари, які зафіксували вдень 5 жовтня.

Ліквідація наслідків продовжується. У тому числі – на місцях працюють працівники КП “Шляхрембуд”.

Комунальники прибирають наслідки атаки у Харкові 6 жовтня
Фото: ХМР

“Комунальники прибирають уламки будівель, бите скло, зламані гілки та інше сміття, а також впорядковують прибудинкові території”, – додали в мерії.

Комунальники прибирають наслідки атаки у Харкові 6 жовтня
Фото: ХМР

Нагадаємо, щонайменше трьома КАБами атакували росіяни Харків сьогодні вдень. За даними мера Ігоря Терехова, влучання були у Слобідському районі. Удари припали по цивільних підприємствах (зокрема, швацькому цеху та СТО) і поблизу житлової 5-поверхівки. Виникли дві масштабні пожежі. Загинули шестеро людей, ще двох рятувальникам вдалося витягти з-під завалів живими. Число постраждалих сягнуло 59. З них троє – діти. У лікарнях перебувають 30 поранених, троє – у вкрай тяжкому стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Майже дві сотні БпЛА вдарили по Харківщині, 80 постраждалих – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 09:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії повідомили, що комунальники досі працюють на місцях “прильотів” КАБ у Слобідському районі Харкова.".