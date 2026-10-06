Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия ударов КАБ в Харькове

В пресс-службе мэрии сообщили, что коммунальщики до сих пор работают на местах «прилетов» КАБ в Слободском районе Харькова. Речь идет об ударах, которые враг нанес по городу днем 5 октября.

Ликвидация последствий продолжается. В том числе – на местах работают сотрудники КП «Дорремстрой».

«Коммунальщики убирают обломки зданий, битые стекла, сломанные ветки и прочий мусор, а также упорядочивают придомовые территории», – добавили в мэрии.

Напомним, по меньшей мере, тремя КАБами атаковали россияне Харьков днем 6 октября. По данным мэра Игоря Терехова, попадания были в Слободском районе. Удары пришлись по гражданским предприятиям (в частности, швейному цеху и СТО) и вблизи жилой 5-этажки. Возникли два масштабных пожара. Погибли шесть человек, еще двух спасатели смогли вытащить из-под завалов живыми. Число пострадавших достигло 59. Из них трое – дети. В больницах находятся 30 раненых, трое – в крайне тяжелом состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.