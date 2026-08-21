“Під безпосередньою загрозою Куп’янськ не перебуває” – Трегубов (відео)

Бої на Куп’янському напрямку в Харківській області активізувалися. Про ситуацію на цій ділянці фронту та спроби росіян пробратися до Куп’янська, розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

“Якщо говорити про саме місто Куп’янськ, там росіяни намагаються приховано заводити малі піхотні групи через Голубівку – це селище на березі Осколу, безпосередньо на півночі від самого Куп’янська, а також розширити свої можливості внаслідок заняття села Радьківка, трішки західніше Голубівки. І це, в принципі, могло б їм дозволити заходити в місто з півночі, тоді як зараз для них це пов’язано з великими складнощами – з необхідністю переміщатися по добре прострілюваній лісосмузі, хоча інколи певні групи проходять, і їх доводиться знищувати вже безпосередньо на місці. Ситуація доволі-таки непроста, але якщо брати саме місто Куп’янськ, зараз під безпосередньою загрозою воно не перебуває”, – описав те, що відбувається, Трегубов у етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Спікер зазначив, що війська окупантів “активно сточуються” у спробах взяти Куп’янськ – при тому, що жодної особливої ​​стратегічної цінності для них місто не має. Гинуть росіяни через “піарну цінність” міста, яке ще рік тому нібито “освободили”.

При цьому на лівому березі Осколу – в районі Куп’янська-Вузлового – ситуація більш напружена, визнав Трегубов.

“Там є певні складнощі з логістикою. Треба розуміти, що воно, по-перше, за річкою, по-друге, росіяни з кількох боків мають змогу завдавати ударів за допомогою БпЛА з різних кутів безпосередньо по плацдарму… Станом на зараз є окремі позиції, на яких ситуація ускладнена, але, будемо чесні, це, в принципі, стосується лінії розмежування у війні, де активну роль виконують БпЛА. Якщо є велика кількість БпЛА, якщо є велика кількість донів на оптоволокні, то логістика, в принципі, завжди є певною задачею “із зірочкою”. Зараз у цілому, якщо брати нашу зону відповідальності, можливо, з меншою зірочкою, ніж була певний час тому, пів року тому, бо вже є більш обладнані логістичні шляхи. Там більше шляхів, де натягнути ті самі сітки, тому, в принципі, може, навіть трішки менш складно, ніж було пів року тому. Але все одно логістика є проблемою, але для обох боків водночас. І для нас, і для росіян. І тут слід зазначити, що для нас є проблемою логістика, скоріше, на короткій дистанції, а от для росіян на короткій та середній”, – пояснив спікер Угруповання об’єднаних сил.