Путин готовит новое наступление на Харьковщину, когда – данные Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о планах Путина наступать на Сумщине и Харьковщине.

Об этом он сказал в интервью французской газете Le Figaro, передает «Интерфакс-Украина».

«Я могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к предстоящей операции. Мы поделились разведданными с нашими союзниками. Мы должны смотреть на ситуацию с широко открытыми глазами. Путин готовит новое наступление, в частности, на Сумщине и Харьковской области», — сказал Зеленский.

Он отметил, что Путин уже хотел начать эту операцию восемь месяцев назад, но ему не дали этого сделать благодаря Курской операции.

Напомним, о том, что «Путин хочет совершить несколько наступательных действий» в ближайшие месяцы, в частности, на востоке Украины, на Запорожском, Харьковском и Сумском направлениях, заявлял президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-конференции 18 марта.