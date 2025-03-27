Путин готовит новое наступление на Харьковщину, когда – данные Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о планах Путина наступать на Сумщине и Харьковщине.
Об этом он сказал в интервью французской газете Le Figaro, передает «Интерфакс-Украина».
«Я могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к предстоящей операции. Мы поделились разведданными с нашими союзниками. Мы должны смотреть на ситуацию с широко открытыми глазами. Путин готовит новое наступление, в частности, на Сумщине и Харьковской области», — сказал Зеленский.
Он отметил, что Путин уже хотел начать эту операцию восемь месяцев назад, но ему не дали этого сделать благодаря Курской операции.
Напомним, о том, что «Путин хочет совершить несколько наступательных действий» в ближайшие месяцы, в частности, на востоке Украины, на Запорожском, Харьковском и Сумском направлениях, заявлял президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-конференции 18 марта.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Владимир зеленский, наступ, наступление, Путин, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 12:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о планах Путина наступать на Сумщине и Харьковщине.".