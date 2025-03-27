Путін готує новий наступ на Харківщину, коли – дані Зеленського

Президент України Володимир Зеленський знову заявив про плани Путіна наступати на Сумщині та Харківщині.

Про це він сказав в інтерв’ю для французької газети Le Figaro, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я можу підтвердити, що Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками. Ми повинні дивитися на ситуацію з широко розплющеними очима. Путін готує новий наступ, зокрема на Сумщині і Харківській області», – сказав Зеленський.

Він зауважив, що Путін уже хотів розпочати цю операцію вісім місяців тому, але йому не дали цього зробити завдяки Курській операції.

Нагадаємо, про те, що «Путін хоче зробити кілька наступальних дій» найближчими місяцями, зокрема на сході України, на Запорізькому, Харківському та Сумському напрямках, заявляв президент України Володимир Зеленський у ході онлайн-конференції 18 березня.