Есть ли сейчас угроза наступления на Харьков, ответили в СНБО
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал события в приграничье Белгородской области и оценил, есть ли силы у РФ для «похода на Харьков».
«Угроза городу Харьков единственная, которая есть, это «Искандеры», «Шахеды», баллистическая, ракетная и воздушная угроза дронов. То есть на наступление на Харьков пока у врага нет сил», — заявил Коваленко в видеокомментарии, который разместил в своем Telegram.
Он отметил, что сейчас враг на севере Харьковщины тратит большое количество ресурсов, пытаясь удержать территории, которые временно оккупировал в минувшем году. В частности — ведет упорные бои за Волчанск.
Видео: Андрей Коваленко/Telegram
Тем временем Силы обороны Украины действуют в соседней с Харьковской Белгородской области РФ. Это уже официально подтвердил президент Украины. Пока что речь идет о боях на той территории российского региона, которая граничит с Сумской областью. Своими действиями там защитники Украины, по оценке Коваленко, сделали невозможным прорыв врага на Сумщину. Россияне скапливали войска и «хотели повторить» опыт прошлогоднего вторжения через границу, но уже не в Харьковскую, а в соседнюю область.
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«Враг накапливался и планировал определенные действия. Соответственно, делал то же, что он делал весной и летом (2024 года — Ред.) по Харьковщине… Враг накапливал силы, понес огневое поражение, понес определенные другие меры воздействия, был выбит на территорию Белгородщины, и соответственно потерял определенную логистику переброски сил местную. Это мосты и не только, которые сейчас делают невозможным активное накопление дальнейших сил врага у границ Белгородщины для атак в приграничье Сумщины. То есть здесь Силы обороны сработали на опережение, очень стратегически грамотно. И это также не позволяет врагу в дальнейшем окружать Силы обороны на Курщине», — пояснил руководитель ЦПД СНБО.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 09:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал события в приграничье Белгородской области и оценил, есть ли силы у РФ для «похода на Харьков»".