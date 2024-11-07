Буде ще не одна істерика в Європі – Клімкін про перемогу Трампа та війну

Український дипломат, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Європі “потрібний стрес-тест, можливо, у вигляді Трампа”. Про це він висловився в етері Radio NV.

“Зараз, я думаю, європейці стоять перед дуже непростою дилемою, оскільки Трамп вимагатиме підтримки свого курсу, своєї політичної лінії стосовно Китаю і не тільки Китаю – Близького Сходу. У багатьох європейців це викликає істерику, – сказав Клімкін. – Але також Трамп буде вимагати від європейців залучатися більше в нас, в Україну, та платити більше за безпеку та відновлення в Україні, на що європейці багато в чому не готові. Тож не думаю, що в них паніка, оскільки вони готувалися до Трампа, вони бачили, що останнім часом опитування всі на користь Трампа і шанси Трампа зростають, і ринки ставили на Трампа. Але я думаю, що буде ще не одна істерика у Європі. Якщо бути зовсім цинічним (я не хочу образити нікого зі своїх європейських друзів), насправді Європі потрібний стрес-тест. Можливо, у вигляді Трампа. І Європа врешті решт має зрозуміти, що їй потрібно вийти з такої теплої ванни. Вона там намагається голову підіймати з ванни, але вийти поки що не готова. Чи буде Трамп цим поштовхом, я поки що не готовий сказати, але зараз, навіть по моїх розмовах телефонних, у багатьох європейських столицях (щонайменше найбільших) своєрідний настрій. І цей настрій точно не буде дуже добрим”.

Клімкін зазначив, що Трамп “ніколи не був фанатом сучасної Європи”. Новообраний президент США вважає, що європейці у плані безпеки та “соціалки” живуть коштом американців. І вимагатиме від партнерів більшої участі – зокрема й у забезпеченні безпеки, й у допомозі Україні.

Щодо питань війни РФ проти України, то європейці, за оцінками дипломата, “рухаються супер повільно і дуже нерішуче”.

“Вони не мають належної для цього політичної підтримки та над цією підтримкою не працюють. Навпаки, внутрішня політика в багатьох країнах – у тій само Німеччині – стає набагато складнішою. Якщо подивитися на коаліційні угоди у східних федеральних землях після останніх виборів, то вони виглядають як відверте петляння. Але для Європи питання інше. У якийсь момент вони мають визнати, що для Європи це реально Третя європейська війна – після Великої війни, яку ми називаємо Першою світовою, та Другої світової. Чи є зараз ця війна світовою, навіть із північними корейцями на Курщині – це дискусійне питання. Але те, що це європейська війна, в яку європейці якщо не залучені, то заангажовані, вони мають це прийняти політично та головне – суспільно. На рівні емоцій їм це поки що складно. Вони навпаки із плином війни намагаються відбиватися від цього руками та ногами. Я не скажу зубами, бо із зубами в Європі багато в чому не склалося”, – заявив Клімкін.

Він також оцінив, хто з європейських політиків зможе стати “головним перемовником” із Трампом і наскільки зросте авторитет президента Угорщини Віктора Орбана, з яким Україна має, м’яко кажучи, складні відносини.

Читайте також: Зеленський привітав Трампа з перемогою постом у соцмережі Маска

“В Орбана буде аншлаг завтра. Там якраз європейська політична спільнота в нього збирається, до нього всі поїдуть. Та з Орбаном і раніше спілкувалися стосовно виходів на Трампа, але в нього тут нема монополії. Є й інші праві політики, які цінуються й Трампом, і в таборі Трампа. Це зокрема й Джорджа Мелоні, Борис Джонсон, який має особисті контакти. Тому в сенсі того, хто може бути медіатором чи посередником – тут нестачі звісно немає”, – вважає ексміністр закордонних справ України.