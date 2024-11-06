Трамп перемагає у виборах президента США – вже остаточно
Президент США Дональд Трамп “добрав” ще 10 голосів виборщиків від Вісконсину – ще одного штату, що вагається, повідомляє Politico. У республіканця вже 276 голосів виборщиків за необхідних для перемоги 270.
“Дональд Трамп переміг Камалу Гарріс у Вісконсині, перевернувши штат і завдавши удару по ключовій для демократів “Блакитній стіні”, — пише Politico. — Його перемога там знаменує серйозну поразку демократів на Середньому Заході. Коли Трамп виграв штат у 2016 році, він став Першим республіканцем, який виграв Вісконсин з 1984 року. Але Джо Байден виграв його у 2020 році з перевагою всього у 20 000 голосів. На обох виборах штат був переломним моментом у Колегії виборців. Цього року Трамп отримає 10 голосів виборців штату”.
Республіканці вже святкують обрання Трампа, повідомляє CNN. Окрім перемоги на виборах президента, вони також лідирують у виборах до Сенату.
“Нова республіканська більшість у Сенаті буде працювати пліч-о-пліч з адміністрацією Трампа-Венса, щоб знизити витрати для сімей, убезпечити наш південний кордон і відновити енергетичне домінування Америки”, – цитує CNN сенатора Джона Тьюна.
Читайте також: Дональд Трамп виграє вибори у Пенсільванії – найважливішому зі штатів
“У січні ми маємо бути готові затвердити його кандидатури, ухвалити бюджет, розв’язати проблему нашого боргу, продовжити податкові пільги Трампа і скасувати катастрофічну політику Камали Гарріс щодо забезпечення безпеки кордонів”, – заявив сенатор Джон Корнін.
Також із перемогою Трампа один за одним вітають глави держав Європи. Одним із перших це зробив президент України Володимир Зеленський.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ; Теги: выборы в США, победа, республиканцы, сенат, Трамп;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Трамп перемагає у виборах президента США – вже остаточно»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 13:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент США Дональд Трамп “добрав” ще 10 голосів виборщиків від Вісконсину – ще одного штату, що вагається, повідомляє Politico. У республіканця вже 276 голосів виборщиків".