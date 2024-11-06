Трамп перемагає у виборах президента США – вже остаточно

Президент США Дональд Трамп “добрав” ще 10 голосів виборщиків від Вісконсину – ще одного штату, що вагається, повідомляє Politico. У республіканця вже 276 голосів виборщиків за необхідних для перемоги 270.

“Дональд Трамп переміг Камалу Гарріс у Вісконсині, перевернувши штат і завдавши удару по ключовій для демократів “Блакитній стіні”, — пише Politico. — Його перемога там знаменує серйозну поразку демократів на Середньому Заході. Коли Трамп виграв штат у 2016 році, він став Першим республіканцем, який виграв Вісконсин з 1984 року. Але Джо Байден виграв його у 2020 році з перевагою всього у 20 000 голосів. На обох виборах штат був переломним моментом у Колегії виборців. Цього року Трамп отримає 10 голосів виборців штату”.

Республіканці вже святкують обрання Трампа, повідомляє CNN. Окрім перемоги на виборах президента, вони також лідирують у виборах до Сенату.

“Нова республіканська більшість у Сенаті буде працювати пліч-о-пліч з адміністрацією Трампа-Венса, щоб знизити витрати для сімей, убезпечити наш південний кордон і відновити енергетичне домінування Америки”, – цитує CNN сенатора Джона Тьюна.

“У січні ми маємо бути готові затвердити його кандидатури, ухвалити бюджет, розв’язати проблему нашого боргу, продовжити податкові пільги Трампа і скасувати катастрофічну політику Камали Гарріс щодо забезпечення безпеки кордонів”, – заявив сенатор Джон Корнін.

Також із перемогою Трампа один за одним вітають глави держав Європи. Одним із перших це зробив президент України Володимир Зеленський.