Сьогодні 23 квітня: яке свято та день в історії

23 квітня 1348 року був заснований вищий лицарський орден Великої Британії. 1969-го до страти засудили вбивцю сенатора Роберта Кеннеді (брата вбитого президента США). 1996-го засновано Всесвітній день книги, а 2005-го опубліковано перший відеоролик на YouTube.

Свята та пам’ятні дати 23 квітня

23 квітня – Всеукраїнський день психолога.

Під егідою ООН проходить Всесвітній день книги та авторського права, Міжнародний день англійської та Міжнародний день іспанської мови.

23 квітня в історії

23 квітня 1348 року в Англії заснували вищий лицарський орден – орден Підв’язки. Його створив англійський король Едуард ІІІ. Одночасно лицарів цього ордену може бути не більше 25, включаючи монарха.

Усіх лицарів вибирає особисто король Англії (зараз – король Великої Британії). Молодшими членами ордена (“додатковими” до 25) можуть бути члени королівської родини та іноземні монархи. Нових орденоносців монарх може нагороджувати лише після смерті попередніх. Процесія з вручення підв’язки та символу ордену – зірки – відбувається у червні у Віндзорському замку. Про походження ордена та його оригінальної назви є кілька легенд. Найвідоміша – про графиню Солсбері, яка під час танцю з королем Едуардом упустила підв’язку. Ті, хто побачив конфуз, засміялися. Але король підняв підв’язку і пов’язав собі на ногу зі словами: “Honi soit qui mal y pense” (“Ганьба тому, хто погано про це подумає”). Саме ці слова стали девізом ордену.

23 квітня 1969 року до страти засудили Серхана Серхана – вбивцю сенатора Роберта Кеннеді (брата на той час уже покійного президента США Джона Кеннеді). Згодом смертний вирок був замінений на довічне ув’язнення. Серхан Серхан досі у в’язниці. Коли він стріляв у Кеннеді, Серхану було 24, зараз – 79 років.

Саме вбивство сталося 5 червня 1968 року. 42-річний колишній генпрокурор США та сенатор Кеннеді з охоронцями попрямував із бального залу готелю “Ambassador” у Лос-Анджелесі до іншої зали, де мав дати пресконференцію. Кеннеді, який вирішив балотуватися в президенти США, саме повідомив про свою перемогу в праймеріз демократів у Каліфорнії.

Під час переходу між приміщеннями до сенатора протискувався натовп охочих потиснути руку. У цьому натовпі був і Серхан, який почав стріляти в Кеннеді з револьвера 22 калібру. Сенатор отримав три кульові поранення і помер у лікарні через 26 годин. Навколо вбивства середнього з братів Кеннеді є чимало легенд та теорій змови, як і навколо вбивства його старшого брата Джона. Зокрема, поширена версія, що смертельною для сенатора стала не куля з револьвера Серхана, а постріл у потилицю зі спини, який міг здійснити лише його охоронець. ФБР заперечує цю версію.

Як стріляв Серхан, бачили сотні свідків. Його затримали на місці зі зброєю у руках. Під час суду він на початку заявив, що стріляв із злим наміром, заздалегідь обдуманим у 20 років. Згодом вбивця відмовився від свого зізнання та заявив, що взагалі не пам’ятає момент стрільби. Його адвокати намагалися довести, що Серхан не осудний. Але він одержав смертний вирок. Оскільки Верховний суд Каліфорнії визнав смертну кару неконституційною, її замінили на довічне ув’язнення. Усі прохання Серхана про дострокове звільнення на даний момент відхилено. Навіть син Роберта Кеннеді підтримує звільнення вбивці батька. Востаннє Серхану відмовили в січні 2022 року – комісія з умовно-дострокового звільнення була готова його звільнити, але клопотання відхилив губернатор штату.

23 квітня 1996 року ЮНЕСКО оголосила цю дату Всесвітнім днем ​​книги – на згадку про письменників, які померли цього дня в 1616 році: Мігеля Сервантеса, Вільяма Шекспіра та Інка Гарсіласо де ла Вега.

23 квітня 2005 року було опубліковано перше відео на YouTube. Ролик мав (і має тому, що зберігся досі) назву “Me at the zoo” (“Я в зоопарку”).

Його головний герой – співзасновник відеохостингу Джавед Карім. Він же і розмістив відео 23 квітня 2005 року о 20:27:12 тихоокеанським часовим поясом на першому в історії YouTube-каналі – “jawed”.

Церковне свято 23 квітня

23 квітня християни вшановують пам’ять мучеників Терентiя, Помпiя, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодора та iнших 33. Святий мученик Терентій та його дружина постраждали за імператора Декія. Імператор вимагав, щоб усі піддані принесл жертви язичницьким ідолам. Один із правителів скликав народ на площі та, продемонструвавши страшні знаряддя тортур, вимагав скоритися волі імператора. Багато хто, злякавшись, погодилися. Але 40 християн на чолі з Терентієм заявили про свою вірність Христу. Правитель зрозумів, що Терентій своїм прикладом надихає інших. Тож наказав ув’язнити його та трьох його найближчих друзів: Африкана, Максима та Помпія. Решту ж розраховував змусити зректися. Проте це не вдалося – ні вмовляннями, ні тортурами. Коли ж після молитви мучеників впали ідоли та зруйнувався храм, розлючений правитель наказав відсікти християнам голови. Після страти 36 мучеників він закликав до себе Терентія, Максима, Африкана та Помпія, показав їм страчених і знову запропонував принести жертву ідолам. Мученики відмовилися. Тоді їх закували в кайдани та вирішили морити голодом, запускали до в’язниці змій. Проте змії не жалили мучеників, а кайдани з них спали. Тож правитель наказав обезголовити в’язнів.

Народні прикмети

Якщо вранці туман, то протягом дня піде дощ.

Якщо вже з’явилися молоді павуки, то скоро настануть теплі дні.

Що не можна робити 23 квітня

Не можна їсти жирну їжу та вживати спиртне.