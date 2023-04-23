Сегодня 23 апреля: какой праздник и день в истории

23 апреля 1348 года был основан высший рыцарский орден Великобритании. В 1969-м к смертной казни приговорили убийцу сенатора Роберта Кеннеди (брата убитого президента США). В 1996-м основан Всемирный день книги, а в 2005-м опубликован первый видеоролик на YouTube.

Праздники и памятные даты 23 апреля

23 апреля – Всеукраинский день психолога.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день книги и авторского права, Международный день английского и Международный день испанского языка.

23 апреля в истории

23 апреля 1348 года в Англии основали высший рыцарский орден – орден Подвязки. Его создал английский король Эдуард III. Одновременно рыцарей этого ордена может быть не более 25, включая монарха.

Всех рыцарей выбирает лично король Англии (сейчас – король Великобритании). Младшими членами ордена («дополнительными» к 25) могут быть члены королевской семьи и иностранные монархи. Новых орденоносцев монарх может награждать только после смерти предыдущих. Процессия по вручению подвязки и символа ордена – звезды – происходит в июне в Виндзорском замке. О происхождении ордена и его оригинального названия есть несколько легенд. Самая известная – о графине Солсбери, которая во время танца с королем Эдуардом уронила подвязку. Увидевшие конфуз засмеялись. Но король поднял подвязку и повязал себе на ногу со словами: «Honi soit qui mal y pense» («Позор тому, кто плохо об этом подумает»). Именно эти слова стали девизом ордена.

23 апреля 1969 года к смертной казни приговорили Серхана Серхана — убийцу сенатора Роберта Кеннеди (брата на тот момент уже покойного президента США Джона Кеннеди). Впоследствии смертный приговор был заменен пожизненным заключением. Серхан Серхан до сих пор в тюрьме. Когда он стрелял в Кеннеди, Серхану было 24, сейчас – 79 лет.

Само убийство произошло 5 июня 1968 года. 42-летний бывший генпрокурор США и сенатор Кеннеди с охранниками направился из бального зала гостиницы «Ambassador» в Лос-Анджелесе в другой зал, где должен был дать пресс-конференцию. Кеннеди, решивший баллотироваться в президенты США, как раз произнес речь о своей победе в праймериз демократов в Калифорнии.

Во время перехода между помещениями к сенатору протискивалась толпа желающих пожать руку. В этой толпе был и Серхан, начавший стрелять в Кеннеди из револьвера 22 калибра. Сенатор получил три пулевых ранения и скончался в больнице спустя 26 часов. Вокруг убийства среднего из братьев Кеннеди есть немало легенд и теорий заговора, как и вокруг убийства его старшего брата Джона. В частности, распространена версия, что смертельной для сенатора стала не пуля из револьвера Серхана, а выстрел в затылок со спины, который мог произвести только его охранник. ФБР отрицает эту версию.

Как стрелял Серхан, видели сотни свидетелей. Его задержали на месте с оружием в руках. Во время суда он в начале заявил, что стрелял со злым умыслом, заранее обдуманным в 20 лет. Впоследствии убийца отказался от своего признания и заявил, что вообще не помнит момент стрельбы. Его адвокаты пытались доказать, что Серхан не вменяем. Но он получил смертный приговор. Поскольку Верховный суд Калифорнии признал смертную казнь неконституционной, ее заменили пожизненным заключением. Все просьбы Серхана о досрочном освобождении на данный момент отклонены. При том, что даже сын Роберта Кеннеди поддерживает освобождение убийцы отца. Последний раз Серхану отказали в январе 2022 года — комиссия по условно-досрочному освобождению была готова его освободить, но ходатайство отклонил губернатор штата.

23 апреля 1996 года ЮНЕСКО объявила эту дату Всемирным днем книги – в память писателей, умерших в этот день в 1616 году: Мигеля Сервантеса, Уильяма Шекспира и Инка Гарсиласо де ла Вега.

23 апреля 2005 года было опубликовано первое видео в YouTube. Ролик имел (и имеет, потому что сохранился до сих пор) название «Me at the zoo» («Я в зоопарке»).

Его главный герой – соучредитель видеохостинга Джавед Карим. Он же и разместил видео 23 апреля 2005 года в 20:27:12 по тихоокеанскому часовому поясу на первом в истории YouTube-канале — «jawed».

Церковный праздник 23 апреля

23 апреля христиане чтят память мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других 33. Святой мученик Терентий и его дружина пострадали при императоре Декии. Император требовал, чтобы все подданные принесли жертвы языческим идолам. Один из правителей созвал народ на площади и, продемонстрировав страшные орудия пыток, потребовал покориться воле императора. Многие, испугавшись, согласились. Но 40 христиан во главе с Терентием заявили о своей верности Христу. Правитель понял, что Терентий своим примером вдохновляет других. Поэтому он приказал заключить в тюрьму его и трех его ближайших друзей: Африкана, Максима и Помпия. Остальных же рассчитывал заставить отречься. Однако он этого не добился – ни увещеваниями, ни пытками. Когда же после молитвы мучеников пали идолы и разрушился храм, разъяренный правитель приказал отсечь христианам головы. После казни 36 мучеников он призвал к себе Терентия, Максима, Африкана и Помпия, показал им казненных и вновь предложил принести жертву идолам. Мученики отказались. Тогда их заковали в кандалы и решили морить голодом, запускали в тюрьму змей. Однако змеи не жалили мучеников, а оковы с них спали. Поэтому правитель приказал обезглавить заключенных.

Народные приметы

Если утром будет туман, то в течение дня пойдет дождь.

Если уже появились молодые пауки, то скоро наступят теплые дни.

Что нельзя делать 23 апреля

Нельзя есть жирную пищу и употреблять спиртное.