Маск и «нацистский» жест: как реагируют в Германии

Салют флагу США или «Heil Hitler» — мир обсуждает, что хотел продемонстрировать эксцентричный спонсор Трампа миллиардер Илон Маск во время своей речи на инаугурации президента США.

В Германии особенно остро на поступок Маска среагировали представители еврейских общин и общественных организаций. Миллиардеру сразу же припомнили его явные симпатии к крайне правой партии «Alternative für Deutschland» (AfD). Вполне однозначно классифицируют действия соратника Трампа и немецкие юристы. Комментарии по теме собрала The Guardian.

Так, берлинский судья Кай-Уве Хербст сказал Berliner Zeitung, что преднамеренный диагональный выпад правой руки в воздух является достаточным доказательством для предъявления обвинения кому-либо в соответствии с немецким законодательством. При этом он добавил: необходимо доказать злой умысел и то, что заинтересованное лицо знало, что это было приветствие Гитлера.

