Маск и «нацистский» жест: как реагируют в Германии

Салют флагу США или «Heil Hitler» — мир обсуждает, что хотел продемонстрировать эксцентричный спонсор Трампа миллиардер Илон Маск во время своей речи на инаугурации президента США.

В Германии особенно остро на поступок Маска среагировали представители еврейских общин и общественных организаций. Миллиардеру сразу же припомнили его явные симпатии к крайне правой партии «Alternative für Deutschland» (AfD). Вполне однозначно классифицируют действия соратника Трампа и немецкие юристы. Комментарии по теме собрала The Guardian.

Так, берлинский судья Кай-Уве Хербст сказал Berliner Zeitung, что преднамеренный диагональный выпад правой руки в воздух является достаточным доказательством для предъявления обвинения кому-либо в соответствии с немецким законодательством. При этом он добавил: необходимо доказать злой умысел и то, что заинтересованное лицо знало, что это было приветствие Гитлера.

THERE’S NO WAY ELON MUSK DID A SIEG HEIL AT TRUMP’S INAUGURATION. A FUCKING NAZI SALUTE AS CLEAR AS DAY. WHAT IS HAPPENING. pic.twitter.com/vw232p7Odn — mils ✩˚.⋆ (@thelorebitch) January 20, 2025

Хербст имел дело с многочисленными случаями использования нацистского приветствия гражданами. Он отметил: «Иногда это пьяные футбольные хулиганы, иногда пропалестинские демонстранты, которые хотят спровоцировать». По словам судьи, в большинстве случаев, которые он видел, намерением была провокация, а не желание распространять нацистскую идеологию.

Бенедикт Мик, эксперт по уголовному праву, сказал, что определение того, было ли приветствие задумано как неонацистский жест, «будет зависеть от общего контекста».

«Крайне раздражающим» назвала жест президент еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотта Кноблох. При этом она отметила, что не так важен жест, как нескрываемые политические предпочтения Маска.

«Гораздо большее беспокойство вызывают политические позиции Илона Маска, его оскорбительное вмешательство в избирательную кампанию по выборам в немецкий парламент и его поддержка партии, чьи антидемократические цели не должны вызывать никаких иллюзий», — сказала Кноблох в своем заявлении, имея в виду поддержку миллиардером AfD.

Известный немецко-французский публицист и бывший заместитель председателя Центрального совета евреев в Германии Мишель Фридман в комментарии изданию «Tagesspiegel» охарактеризовал действия Маска как «позор». Он считает: миллиардер показал, что достигнута «опасная точка для всего свободного мира». Фридман сказал, что смотрел прямую трансляцию с инаугурации Дональда Трампа и был шокирован, увидев жест Маска. По мнению Фридмана ближайший соратник нового президента США недвусмысленно исполнил нацистское приветствие «Heil Hitler».

«Я подумал, что нарушение табу достигает точки, которая опасна для всего свободного мира. Жестокость, дегуманизация, Освенцим — все это Гитлер. Массовый убийца, поджигатель войны, человек, для которого люди были не более чем числами», — напомнил Фридман.

Напомним, Маск сделал жест, напоминающий нацистское приветствие, выступая на вашингтонской арене «Capital One» в день инаугурации 47 президента США Дональда Трампа. Он поблагодарил сторонников Трампа, а затем положил правую руку на сердце и резко поднял вверх. Затем повернулся и повторил жест в другую сторону, сказав: «Мое сердце с вами». Сам миллиардер, похоже, не особо обеспокоен по поводу скандала, который спровоцировал. На своей странице в собственной соцсети Х Маск написал: «Честно говоря, им нужны более грязные трюки. Атака «все — Гитлеры» уже так надоела» и поставил скучающий смайл.

Frankly, they need better dirty tricks. The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0 — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

«Фанаты» Маска, оправдывая его, вспомнили про так называемый салют Беллами — жест, который некоторое время использовали во время ритуала клятвы верности флагу США. Правую руку подносили к груди и резко вскидывали вверх, направляя на флаг во время произнесения слов «Клянусь в верности моему флагу». Жест получил свое название по имени первого, кто его использовал, — работника молодежного журнала «The Youth’s Companion» Фрэнсиса Беллами. Такой жест действительно использовали в США до Второй мировой войны. Однако после вступление США в войну граждане сами постепенно стали отказываться от него из-за сходства с нацистским приветствием, а в 1942 году Конгресс принял поправки к Кодексу о флаге США, в соответствии с ними клятву флагу стали произносить, положив правую руку ладонью на сердце.

Однако прошлое Маска (тот факт, что он родился и вырос в белой семье в ЮАР во времена апартеида) и поддержка им крайне правых политиков в той же Германии заставляют многих усомниться в том, что «он ничего такого не имел в виду».

«Тот, кто на политической сцене, выступая с политической речью перед частично крайне правой аудиторией, вытягивает руку по диагонали в воздух с силой и многократно, — делает гитлеровское приветствие. В этом нет ничего «вероятного», «похожего» или «спорного». Жест говорит сам за себя», — написал журналист Ленц Якобсен в статье под заголовком «Гитлеровское приветствие — это гитлеровское приветствие» в издании Die Zeit.