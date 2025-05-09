В ближайшие дни или часы могут огласить 30-дневное прекращение огня – Reuters
США и ЕС завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня между Украиной и РФ, сообщает Reuters.
В случае отказа от перемирия они совместно введут новые санкции против РФ, сообщил в пятницу французский дипломат.
Президент США Дональд Трамп в четверг призвал к 30-дневному безусловному прекращению огня между РФ и Украиной, предупредив, что Вашингтон и его партнеры введут дополнительные санкции, если режим прекращения огня не будут соблюдать.
Украина выразила готовность принять предложение США. РФ в одностороннем порядке объявила о трехдневном прекращении огня с 8 по 10 мая, приуроченном к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
«Мы еще не полностью завершили проект, но надеемся, что находимся на этапе сближения», — сообщил дипломатический источник, пожелавший остаться неназванным.
«В ближайшие часы и дни может быть объявлено о прекращении огня сроком на 30 дней или о частичном прекращении огня, что все еще обсуждается».
Франция, Великобритания и Германия в последние недели стремились к более тесной координации с Вашингтоном. Две недели назад они выступили против некоторых предложений США о том, как положить конец войне РФ в Украине, выдвинув встречные предложения по вопросам от территории до санкций.
«Мы приближаемся к моменту, когда не будем ждать официального ответа Москвы на совместное предложение объявить о прекращении огня», — сказал источник.
Источник сообщил, что все еще идут дискуссии о том, следует ли объявить одностороннее прекращение огня или предоставить РФ короткий срок для ответа, хотя в случае ее отказа против Москвы будут введены новые санкции США и ЕС.
Обе стороны координируют пакеты санкций.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который на прошлой неделе находился в Вашингтоне для встречи с госсекретарем США Марко Рубио, в пятницу посетил Украину.
В субботу должна состояться встреча ближайших союзников Украины, на которой будет обсуждаться предложение США и Европы.
Президент Эммануэль Макрон ранее в пятницу заявил, что Франция примет участие в гибридной встрече.
Источник сообщил, что политические и технические переговоры между Европой и США активизировались с прошлой недели. Трамп и Макрон говорили в четверг, чтобы обсудить предложение о прекращении огня.
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- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: Великобритания, германия, ЕС, прекращение огня, рф, санкции, сша, Украина, Франция;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 21:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "США и ЕС завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня между Украиной и РФ, сообщает Reuters.".