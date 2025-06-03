Границы бывших империй проступают на географических картах — Пекар
Фото: ГС «ОПОРА»/Facebook
Границы бывших империй проступают на географических картах. Мы видим на польской электоральной карте, где проходила граница российской империи. Мы видим на немецкой электоральной карте разделение между двумя блоками времен Холодной войны. Значит ли это обреченность, невозможность вырваться из ловушки прошлого? Очевидно, нет. Есть много мест в мире, где старые имперские границы исчезли безвозвратно. Путь только один – старые империи должны исчезнуть навсегда. Для этого нужно их поражение не только политическое, но и духовное — нужен трибунал типа Нюрнбергского. Чтобы никогда больше.
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- Категории: Мир, Сказано; Теги: выборы, германия, история, Польша;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 12:16;
Корреспондент Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Границы бывших империй проступают на географических картах. Мы видим на польской электоральной карте, где проходила граница российской империи. Мы видим…".