Харьковчанок вербовали для сексуального рабства в Германии: что известно 📷

Правоохранители разоблачили схему по вербовке девушек для сексуальной эксплуатации за рубежом.

По данным Харьковской областной прокуратуры, жительница Львова подыскивала украинок, готовых уехать за границу. В частности, ее интересовали молодые женщины, переживавшие сложные жизненные обстоятельства.

«Подозреваемая убеждала их в «выгодных условиях» трудоустройства в Германии, действительно готовя к сексуальной эксплуатации. В Харькове она вышла на троих женщин 33, 25 и 24 лет. Общение проходило по телефону», — установили правоохранители.

Следствие считает, что фигурантка убедила потерпевших поехать в город Берлин для «работы». Все три женщины находились в уязвимом состоянии и не до конца осознавали, что их ждет.

Вероятную организаторку схемы задержали во Львове у нее дома. Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщину отправили в СИЗО с правом внесения залога. Если вину докажут, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.