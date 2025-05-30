Харьковчанок вербовали для сексуального рабства в Германии: что известно 📷
Правоохранители разоблачили схему по вербовке девушек для сексуальной эксплуатации за рубежом.
По данным Харьковской областной прокуратуры, жительница Львова подыскивала украинок, готовых уехать за границу. В частности, ее интересовали молодые женщины, переживавшие сложные жизненные обстоятельства.
«Подозреваемая убеждала их в «выгодных условиях» трудоустройства в Германии, действительно готовя к сексуальной эксплуатации. В Харькове она вышла на троих женщин 33, 25 и 24 лет. Общение проходило по телефону», — установили правоохранители.
Следствие считает, что фигурантка убедила потерпевших поехать в город Берлин для «работы». Все три женщины находились в уязвимом состоянии и не до конца осознавали, что их ждет.
Вероятную организаторку схемы задержали во Львове у нее дома. Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Женщину отправили в СИЗО с правом внесения залога. Если вину докажут, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: германия, новости Харькова, полиция, секс, Харьковская областная прокуратура, харьковчанка;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 16:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили схему по вербовке девушек для сексуальной эксплуатации за рубежом.".