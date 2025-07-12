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Новости Харькова — главное за 12 июля: город атаковали с воздуха, пострадавшие

Происшествия 06:32   12.07.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 12 июля: город атаковали с воздуха, пострадавшие Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

06:32

Харьков атаковали двумя КАБами и восемью БпЛА — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях утренней атаки по Харькову: больше всего досталось предприятию, которое давно не работает. Также один из «Шахедов» прилетел по объекту критической инфраструктуры. Повреждены городские электрические сети, в нескольких домах вылетели окна. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о двух пострадавших мужчинах 33 и 55 лет, оба в больнице.

Информация обновляется тут.

05:49

По Харькову прилетел КАБ, били «Шахеды»

Утром 12 июля Харьков пережил вражеский налет. Взрывы гремели с 4:40. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что первый удар, по предварительным данным, россияне нанесли КАБом. Следом города достигла группа ударных БпЛА. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, «Шахеды» нанесли четыре удара — все по Киевскому району города. Информации о пострадавших у Синегубова не было, Терехов сообщал об одном — после удара бомбы.

В 05:32 в Харькове дали краткий отбой. Но уже в 05:46 тревогу возобновили. Жителей предупредили о продолжающейся атаке ударных БпЛА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 06:32;

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