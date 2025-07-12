Live
  • Сб 12.07.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.98

Новини Харкова – головне за 12 липня: місто атакували з повітря, постраждалі

Події 06:32   12.07.2025
Оксана Горун
Новини Харкова – головне за 12 липня: місто атакували з повітря, постраждалі Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

06:32

Харків атакували двома КАБами та вісьмома БпЛА – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки ранкової атаки по Харкову: найбільше дісталося підприємству, яке давно не працює. Також один із “шахедів” прилетів по об’єкту критичної інфраструктури. Пошкоджені міські електричні мережі, в кількох будинках вилетіли вікна. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про двох постраждалих чоловіків 33 та 55 років, обидва в лікарні.

Інформація оновлюється тут.

05:49

По Харкову прилетів КАБ, били “шахеди”

Зранку 12 липня Харків пережив ворожий наліт. Вибухи лунали з 4:40. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що першого удару, за попередніми даними, росіяни завдали КАБом. Слідом міста досягла група ударних БпЛА. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, “шахеди” завдали чотирьох ударів – усі по Київському району міста. Інформації про постраждалих Синєгубов не мав, Терехов повідомляв про одного – після удару бомби.

О 05:32 у Харкові дали короткий відбій. Але вже о 05:46 тривогу відновили.

Читайте також: Ураган у Харкові: комунальники показали наслідки (доповнено, фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новини Харкова – головне за 12 липня: місто атакували з повітря, постраждалі
Новини Харкова – головне за 12 липня: місто атакували з повітря, постраждалі
12.07.2025, 06:32
Вибухи у Харкові та Чугуєві, били БпЛА: постраждалі, наслідки (оновлюється)
Вибухи у Харкові та Чугуєві, били БпЛА: постраждалі, наслідки (оновлюється)
11.07.2025, 09:32
Харків атакували КАБами та БпЛА, є постраждалі: що відомо (доповнено)
Харків атакували КАБами та БпЛА, є постраждалі: що відомо (доповнено)
12.07.2025, 06:26
Сьогодні 12 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 липня: яке свято та день в історії
12.07.2025, 06:00
У Харкові – температурний рекорд, в суботу оголосили I рівень небезпечності
У Харкові – температурний рекорд, в суботу оголосили I рівень небезпечності
11.07.2025, 14:10
Буревій у Харкові: комунальники показали перші наслідки (доповнено, фото)
Буревій у Харкові: комунальники показали перші наслідки (доповнено, фото)
11.07.2025, 21:38

Новини за темою:

06:26
Харків атакували КАБами та БпЛА, є постраждалі: що відомо (доповнено)
20:15
“Два тижні як призначили” – в Харкові загинула очільниця Малої Південної
20:04
Це не можна ігнорувати – Зеленський відреагував на удари по центру Харкова
09:25
У Харкові – прильоти по будинках, троє загиблих, жінку врятували з-під завалів
12:21
Харків атакував невідомий дрон – Синєгубов розповів про експерименти ворога

Ви читали новину: «Новини Харкова – головне за 12 липня: місто атакували з повітря, постраждалі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 06:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".