Новини Харкова – головне за 12 липня: місто атакували з повітря, постраждалі
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.
06:32
Харків атакували двома КАБами та вісьмома БпЛА – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки ранкової атаки по Харкову: найбільше дісталося підприємству, яке давно не працює. Також один із “шахедів” прилетів по об’єкту критичної інфраструктури. Пошкоджені міські електричні мережі, в кількох будинках вилетіли вікна. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про двох постраждалих чоловіків 33 та 55 років, обидва в лікарні.
05:49
По Харкову прилетів КАБ, били “шахеди”
Зранку 12 липня Харків пережив ворожий наліт. Вибухи лунали з 4:40. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що першого удару, за попередніми даними, росіяни завдали КАБом. Слідом міста досягла група ударних БпЛА. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, “шахеди” завдали чотирьох ударів – усі по Київському району міста. Інформації про постраждалих Синєгубов не мав, Терехов повідомляв про одного – після удару бомби.
О 05:32 у Харкові дали короткий відбій. Але вже о 05:46 тривогу відновили.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, новини Харкова, сінєгубов, терехов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 06:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".