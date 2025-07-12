Генштаб: 16 атак росіян відбили СОУ на Харківщині – де наступав ворог

Вранці 12 липня Генштаб ЗСУ поінформував, як пройшла доба в Харківській області.

Вісім разів штурмували позиції українських захисників окупанти на півночі області. Також вісім боїв зафіксували на Купʼянському напрямку.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Голубівка, Загризове та в напрямку Піщаного“, – пишуть у ГШ.

Крім того, росіяни скинули авіабомби на Великий Бурлук, Перовське, Одрадне та Вільхуватку.

Втрати ЗС РФ такі: