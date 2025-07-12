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Генштаб: 16 атак росіян відбили СОУ на Харківщині – де наступав ворог

Україна 08:25   12.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: 16 атак росіян відбили СОУ на Харківщині – де наступав ворог

Вранці 12 липня Генштаб ЗСУ поінформував, як пройшла доба в Харківській області.

Вісім разів штурмували позиції українських захисників окупанти на півночі області. Також вісім боїв зафіксували на Купʼянському напрямку.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Голубівка, Загризове та в напрямку Піщаного“, – пишуть у ГШ.

Крім того, росіяни скинули авіабомби на Великий Бурлук, Перовське, Одрадне та Вільхуватку.

Втрати ЗС РФ такі:

Читайте також: РФ захопила, ЗСУ – звільнили: докладніше про ситуацію на Куп’янському напрямі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 08:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 12 липня Генштаб ЗСУ поінформував, як пройшла доба в Харківській області.".