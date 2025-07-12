Генштаб: 16 атак россиян отбили СОУ на Харьковщине – где наступал враг

Утром 12 июля Генштаб ВСУ проинформировал, как прошли сутки в Харьковской области.

Восемь раз штурмовали позиции украинских защитников оккупанты на севере области. Атаковали в районе Волчанска, Зеленого и Глубокого. На Купянском направлении зафиксировали восемь боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Степовая Новоселовка, Голубовка, Загрызово и в направлении Песчаного», – пишут в ГШ.

Кроме того, россияне сбросили авиабомбы на Великий Бурлук, Перовское, Отрадное и Ольховатку.

Потери ВС РФ такие: