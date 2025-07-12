Генштаб: 16 атак россиян отбили СОУ на Харьковщине – где наступал враг
Утром 12 июля Генштаб ВСУ проинформировал, как прошли сутки в Харьковской области.
Восемь раз штурмовали позиции украинских защитников оккупанты на севере области. Атаковали в районе Волчанска, Зеленого и Глубокого. На Купянском направлении зафиксировали восемь боев.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Степовая Новоселовка, Голубовка, Загрызово и в направлении Песчаного», – пишут в ГШ.
Кроме того, россияне сбросили авиабомбы на Великий Бурлук, Перовское, Отрадное и Ольховатку.
Потери ВС РФ такие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 08:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 12 июля Генштаб ВСУ проинформировал, как прошли сутки в Харьковской области.".