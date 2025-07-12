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Генштаб: 16 атак россиян отбили СОУ на Харьковщине – где наступал враг

Украина 08:25   12.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 16 атак россиян отбили СОУ на Харьковщине – где наступал враг

Утром 12 июля Генштаб ВСУ проинформировал, как прошли сутки в Харьковской области.

Восемь раз штурмовали позиции украинских защитников оккупанты на севере области. Атаковали в районе Волчанска, Зеленого и Глубокого. На Купянском направлении зафиксировали восемь боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Степовая Новоселовка, Голубовка, Загрызово и в направлении Песчаного», – пишут в ГШ.

Кроме того, россияне сбросили авиабомбы на Великий Бурлук, Перовское, Отрадное и Ольховатку.

Потери ВС РФ такие:

Читайте также: РФ захватила, ВСУ – освободили: подробнее о ситуации на Купянском направлении

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 08:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 12 июля Генштаб ВСУ проинформировал, как прошли сутки в Харьковской области.".