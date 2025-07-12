Чотири людини поранені в Харкові та області через обстріли – детальніше
Фото: Олена Нагорна
Про результати обстрілів у Харкові та області повідомив 11 липня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків постраждали 55-річний, 33-річний і 47-річний чоловіки; у с. Приколотне Вільхуватської громади постраждав 56-річний чоловік”, – зазначив Синєгубов.
▪️11 КАБ;
▪️7 БпЛА типу «Шахед»;
▪️12 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Ланцет».
Внаслідок ударів у Харкові пошкоджене підприємство, багатоповерхівка, ВНЗ, гараж та авто, у Куп’янському районі прилетіло по школі, будинках, складах, також пошкоджені електромережі, а в Ізюмському районі під удари потрапив будинок та база відпочинку, додав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 09:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати обстрілів у Харкові та області повідомив 11 липня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.".