Четыре человека ранены в Харькове и области из-за обстрелов – подробнее
Фото: Елена Нагорная
О результатах обстрелов Харьковщины сообщил утром 11 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Харьков пострадали 55-летний, 33-летний и 47-летний мужчины; в с. Приколотное Ольховатской громады пострадал 56-летний мужчина», – отметил Синегубов.
▪️11 КАБ;
▪️7 БпЛА типа «Шахед»;
▪️12 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типа «Ланцет».
В результате ударов в Харькове повреждено предприятие, многоэтажка, ВУЗ, гараж и авто, в Купянском районе прилетело по школе, домам, складам, также повреждены электросети, а в Изюмском районе под удары попал дом и база отдыха, добавил начальник ХОВА.
Читайте также: Генштаб: 16 атак россиян отбили СОУ на Харьковщине – где наступал враг
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, удары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Четыре человека ранены в Харькове и области из-за обстрелов – подробнее»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 09:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах обстрелов Харьковщины сообщил утром 11 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.".