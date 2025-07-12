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Четыре человека ранены в Харькове и области из-за обстрелов – подробнее

Происшествия 09:00   12.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Четыре человека ранены в Харькове и области из-за обстрелов – подробнее Фото: Елена Нагорная

О результатах обстрелов Харьковщины сообщил утром 11 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков пострадали 55-летний, 33-летний и 47-летний мужчины; в с. Приколотное Ольховатской громады пострадал 56-летний мужчина», – отметил Синегубов.

▪️11 КАБ;

▪️7 БпЛА типа «Шахед»;

▪️12 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типа «Ланцет».

В результате ударов в Харькове повреждено предприятие, многоэтажка, ВУЗ, гараж и авто, в Купянском районе прилетело по школе, домам, складам, также повреждены электросети, а в Изюмском районе под удары попал дом и база отдыха, добавил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 09:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах обстрелов Харьковщины сообщил утром 11 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.".