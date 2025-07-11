Буревій у Харкові: комунальники показали перші наслідки (фото)

У Харкові увечері 11 липня розгулялася стихія. Вітер валив дерева і ламав гілки, рвав дроти.

Зеленбудівці вже почали прибирати те, що накоїв природний катаклізм.

“Працівники СКП “Харківзеленбуд“ оперативно усувають наслідки буревію в усіх районах міста. Передусім вони прибирають аварійні дерева, що впали на електромережі або заважають руху транспорту, а також опрацьовують інші заявки“, — повідомила пресслужба Харківської міськради.

Там відзначили, що станом на 19:00 відомо про сім пошкоджень покрівель і парапетів, 17 повалених дерев, 20 зламаних великих гілок, а також обірваний електричний дріт.

Раніше синоптики попередили жителів Харкова та області про небезпечну погоду. У місті та області 11 липня прогнозували грозу, град і шквал, 15-20 м/с. Таким явищам надали I рівень небезпеки, жовтий.