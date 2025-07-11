Ураган в Харькове: коммунальщики показали первые последствия (фото)

В Харькове вечером 11 июля разгулялась стихия. Ветер валил деревья и ломал ветки, рвал провода.

Зеленстроевцы уже начали убирать то, что натворил природный катаклизм.

«Работники СКП «Харьковзеленстрой» оперативно устраняют последствия урагана во всех районах города. Прежде всего они убирают упавшие на электросети аварийные деревья или те, которые мешают движению транспорта, а также обрабатывают другие заявки», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Там отметили, что по состоянию на 19:00 известно о семи повреждениях кровель и парапетов, 17 поваленных деревьев, 20 сломанных крупных веток, а также оборванный электрический провод.

Ранее синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде. В городе и области 11 июля прогнозировали грозу,​​град и шквал, 15-20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.