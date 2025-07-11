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Ураган в Харькове: коммунальщики показали первые последствия (фото)

Происшествия 19:13   11.07.2025
Оксана Горун
Ураган в Харькове: коммунальщики показали первые последствия (фото) Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

В Харькове вечером 11 июля разгулялась стихия. Ветер валил деревья и ломал ветки, рвал провода. 

Зеленстроевцы уже начали убирать то, что натворил природный катаклизм.

«Работники СКП «Харьковзеленстрой» оперативно устраняют последствия урагана во всех районах города. Прежде всего они убирают упавшие на электросети аварийные деревья или те, которые мешают движению транспорта, а также обрабатывают другие заявки», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Там отметили, что по состоянию на 19:00 известно о семи повреждениях кровель и парапетов, 17 поваленных деревьев, 20 сломанных крупных веток, а также оборванный электрический провод.

Ураган в Харькове 11 июля 2025 5
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Ранее синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде. В городе и области 11 июля прогнозировали грозу,​​град и шквал, 15-20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Ураган в Харькове 11 июля 2025 4
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Читайте также: В Харькове — температурный рекорд, в субботу объявили I уровень опасности

Ураган в Харькове 11 июля 2025 3
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Ураган в Харькове 11 июля 2025 2
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Ураган в Харькове 11 июля 2025
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 19:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вечером 11 июля разгулялась стихия. Ветер валил деревья и ломал ветки, рвал провода".