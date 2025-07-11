В Харькове — температурный рекорд, в субботу объявили I уровень опасности

10 июля в Харькове зафиксировали температурный рекорд. В этот день отметки термометров показали +37,4, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Синоптики отмечают: предыдущий максимум температуры фиксировали в 2024 году и составил он +35,8.

В субботу, 12 июля, в Харькове и области ожидаются опасные метеорологические явления, информируют в гидрометцентре. В частности, передают грозу, град и шквал 15-20 м/с.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Синоптики также подвели итоги первой декады июля. По их данным, с 6 июля на территории региона была очень жаркая и сухая погода.

«Отсутствие эффективных осадков, повышенные температурные показатели и низкая относительная влажность воздуха приводили к усилению и распространению почвенной засухи, которая приобрела характер «сильной», — говорят в гидрометцентре.

Из-за высокой температуры воздуха днем ​​на полях области наблюдалось преждевременное подсыхание листьев нижнего яруса и потеря тургора у растений сои, подсолнечника, кукурузы и гречки, констатируются специалисты.

Напомним, ранее температурный рекорд в Харькове фиксировали 8 июля.