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Росіяни окупували ще один населений пункт біля Куп’янська

Україна 12:00   12.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни окупували ще один населений пункт біля Куп’янська Фото: Генштаб ЗСУ

Про те, що ЗС РФ просунулась біля Куп’янська, розповіли вранці 12 липня автори проєкту Deep State.

Згідно з оновленими картами, ворог окупував населений пункт, розташований на півночі від Куп’янська. Йдеться про село Радьківка Кіндрашівської громади.

Таким чином, росіяни зараз знаходяться приблизно за два кілометри від північного кордону Куп’янська.

Нагадаємо, напередодні оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець сказав, що ситуація на Куп’янському напрямку розвивається досить динамічно. При цьому він зазначив: є безпосередня загроза прориву супротивника на північну околицю Куп’янська. Що в оперативному сенсі ускладнить положення українських військ на схід і на південний схід від Куп’янська.

Читайте також: РФ захопила, ЗСУ – звільнили: докладніше про ситуацію на Куп’янському напрямку

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Росіяни окупували ще один населений пункт біля Куп’янська»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 12:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що ЗС РФ просунулась біля Куп’янська, розповіли вранці 12 липня автори проєкту Deep State.".