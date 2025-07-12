Росіяни окупували ще один населений пункт біля Куп’янська

Про те, що ЗС РФ просунулась біля Куп’янська, розповіли вранці 12 липня автори проєкту Deep State.

Згідно з оновленими картами, ворог окупував населений пункт, розташований на півночі від Куп’янська. Йдеться про село Радьківка Кіндрашівської громади.

Таким чином, росіяни зараз знаходяться приблизно за два кілометри від північного кордону Куп’янська.

Нагадаємо, напередодні оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець сказав, що ситуація на Куп’янському напрямку розвивається досить динамічно. При цьому він зазначив: є безпосередня загроза прориву супротивника на північну околицю Куп’янська. Що в оперативному сенсі ускладнить положення українських військ на схід і на південний схід від Куп’янська.