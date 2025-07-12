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Россияне оккупировали еще один населенный пункт возле Купянска

Украина 12:00   12.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне оккупировали еще один населенный пункт возле Купянска Фото: Генштаб ВСУ

О том, что ВС РФ продвинулись около Купянска, рассказали утром 12 июля авторы проекта Deep State.

Согласно обновленным картам, враг оккупировал населенный пункт, который расположен на севере от Купянска. Речь идет о селе Радьковка Кондрашовской громады.

Таким образом, россияне сейчас находятся примерно в двух километрах от северной границы Купянска.

Напомним, накануне обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец сказал, что ситуация на Купянском направлении развивается достаточно динамично. При этом он отметил: есть непосредственная угроза прорыва противника на северную окраину Купянска. Что в оперативном смысле усложнит очень положение украинских войск восточнее и юго-восточнее Купянска.

Читайте также: РФ захватила, ВСУ – освободили: подробнее о ситуации на Купянском направлении

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 12:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что ВС РФ продвинулись около Купянска, рассказали утром 12 июля авторы проекта Deep State.".