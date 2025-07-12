Россияне оккупировали еще один населенный пункт возле Купянска
Фото: Генштаб ВСУ
О том, что ВС РФ продвинулись около Купянска, рассказали утром 12 июля авторы проекта Deep State.
Согласно обновленным картам, враг оккупировал населенный пункт, который расположен на севере от Купянска. Речь идет о селе Радьковка Кондрашовской громады.
Таким образом, россияне сейчас находятся примерно в двух километрах от северной границы Купянска.
Напомним, накануне обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец сказал, что ситуация на Купянском направлении развивается достаточно динамично. При этом он отметил: есть непосредственная угроза прорыва противника на северную окраину Купянска. Что в оперативном смысле усложнит очень положение украинских войск восточнее и юго-восточнее Купянска.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: купянск, наступ, наступление, рф, фронт;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 12:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что ВС РФ продвинулись около Купянска, рассказали утром 12 июля авторы проекта Deep State.".