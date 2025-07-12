Стиральная машинка горела в Харькове, пострадали трое: ГСЧС о сутках в регионе

О том, как прошли сутки в Харькове и области, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего в течение суток на Харьковщине было 47 пожаров, шесть из них – из-за вражеских обстрелов. Горело в Изюмском и Чугуевском районах, а также в Харькове.

«11 июля утром враг атаковал Салтовский район Харькова. В результате ударов произошли разрушения и пожары в четырехэтажном недействующем здании, стоматполиклинике, а также на крыше жилого дома. Общая площадь возгорания — около 50 кв. м. Повреждены жилые дома, роддом, магазины, гараж и авто. 13 человек пострадали, среди них четверо детей», – уточнили спасатели.

Кроме того, 20 возгораний возникло в лесах, а два – на хлебных полях. Не обошлось и без бытовых пожаров в городе.

«Во время бытового пожара три человека пострадали. Инцидент произошел в жилой 4-этажке на улице Библика Индустриального района города Харькова. В ванной комнате горела стиральная машина. Пострадали 3 человека», – добавили в ГСЧС.