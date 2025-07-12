Live
  • Сб 12.07.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.98

Стиральная машинка горела в Харькове, пострадали трое: ГСЧС о сутках в регионе

Происшествия 07:56   12.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Стиральная машинка горела в Харькове, пострадали трое: ГСЧС о сутках в регионе

О том, как прошли сутки в Харькове и области, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего в течение суток на Харьковщине было 47 пожаров, шесть из них – из-за вражеских обстрелов. Горело в Изюмском и Чугуевском районах, а также в Харькове.

«11 июля утром враг атаковал Салтовский район Харькова. В результате ударов произошли разрушения и пожары в четырехэтажном недействующем здании, стоматполиклинике, а также на крыше жилого дома. Общая площадь возгорания — около 50 кв. м. Повреждены жилые дома, роддом, магазины, гараж и авто. 13 человек пострадали, среди них четверо детей», – уточнили спасатели.

Кроме того, 20 возгораний возникло в лесах, а два – на хлебных полях. Не обошлось и без бытовых пожаров  в городе.

«Во время бытового пожара три человека пострадали. Инцидент произошел в жилой 4-этажке на улице Библика Индустриального района города Харькова. В ванной комнате горела стиральная машина. Пострадали 3 человека», – добавили в ГСЧС.

Читайте также: Сегодня перекроют улицу Благовещенскую, транспорт будет курсировать по-другому

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 12 июля: город атаковали с воздуха, пострадавшие
Новости Харькова — главное за 12 июля: город атаковали с воздуха, пострадавшие
12.07.2025, 08:01
Харьков атаковали КАБами и БпЛА, есть пострадавшие: что известно (дополнено)
Харьков атаковали КАБами и БпЛА, есть пострадавшие: что известно (дополнено)
12.07.2025, 06:26
В Харькове — температурный рекорд, в субботу объявили I уровень опасности
В Харькове — температурный рекорд, в субботу объявили I уровень опасности
11.07.2025, 14:10
Конфликт с ТЦК на вокзале Харькова: заявили об агрессивно настроеных гражданах
Конфликт с ТЦК на вокзале Харькова: заявили об агрессивно настроеных гражданах
12.07.2025, 06:57
РФ захватила, ВСУ – освободили: подробнее о ситуации на Купянском направлении
РФ захватила, ВСУ – освободили: подробнее о ситуации на Купянском направлении
12.07.2025, 07:45
Стиральная машинка горела в Харькове, пострадали трое: ГСЧС о сутках в регионе
Стиральная машинка горела в Харькове, пострадали трое: ГСЧС о сутках в регионе
12.07.2025, 07:56

Новости по теме:

08:35
Повреждена стоматологическая поликлиника, роддом – фото/видео с мест ударов
07:55
Четыре пожара в лесах пытаются потушить в ГСЧС: за сутки почти 70 возгораний
18:33
ДТП в Харькове с машиной спасателей: пострадал ребенок (видео, фото)
16:11
На Харьковщине — масштабные пожары: горят пять лесов и поля
08:05
За сутки в регионе было 40 пожаров, в огне пострадали трое людей

Вы читали новость: «Стиральная машинка горела в Харькове, пострадали трое: ГСЧС о сутках в регионе»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 07:56;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки в Харькове и области, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".