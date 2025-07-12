Сегодня перекроют улицу Благовещенскую, транспорт будет курсировать по-другому

Движение транспорта по улице Благовещенской будет запрещено сегодня, 12 июля, с 09:00 до 16:00, передают в мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения СКП «Харьковзеленстрой» работ по обрезке зеленых насаждений», – пишут в пресс-службе горсовета.

Водителям предлагают объезжать закрытый участок по близлежащим улицам – Евгения Котляра, Полтавский Шлях, Дмитриевской и др.

Кроме того, из-за перекрытия общественный транспорт временно изменит маршрут. Троллейбусы и трамваи будут курсировать так:

троллейбус №11: разворотный круг «Пр. Дзюбы» — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Плановая — ул. Семинарская (в обратном направлении: ул. Семинарская — пр. Любови Малой) — ул. Большая Гончаровская — разворотный круг «Бул. Гончаровский»;

автобус №57э: пр. Дзюбы — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Дудинской — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок»);

в обратном направлении: ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок») — ул. Оружейная — ул. Полтавский Шлях — ул. Дудинской — пр. Любови Малой — ул. Китаенко — пр. Ново-Баварский — пр. Дзюбы;

автобус №109э: ул. Бугрименко — ул. Лекторская — ул. Академика Грищенко — ул. Лирическая — ул. Чехова — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Дудинской — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок»);

в обратном направлении: ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок») — ул. Оружейная — ул. Полтавский Шлях — ул. Дудинской — пр. Любови Малой — ул. Китаенко — пр. Ново-Баварский — ул. Чехова — ул. Лирическая — ул. Академика Грищенко — ул. Лекторская — ул. Бугрименко;

Также в этот период будет работать временный автобус: бул. Гончаровский (разворотный круг троллейбусов) — ул. Полтавский Шлях — ул. Рождественская — пл. Благовещенская — спуск Соборный — ул. Университетская — пер. Ярмарочный — пл. Конституции;

в обратном направлении: пл. Конституции — пл. Павловская — пл. Сергиевская — спуск Соборный — пл. Благовещенская — ул. Гончаровский (разворотный круг троллейбусов).

Напомним, ранее в мэрии сообщали, что по Аэрокосмическому проспекту не будут ходить троллейбусы, у которых нет автономного хода, с 9:30 до 17:30. Также изменятся маршруты трамваев №3, №5, №7, №8, №27, троллейбусов №3 и №6. Изменения связаны с восстановительными работами, которые будут проводить энергетики. Ввиду этого на маршруты выведут дополнительные временные автобусы. Подробнее с изменениями в движении общественного транспорта можно ознакомиться тут.