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Терехов рассказал немцам о жизни в Харькове: реакция мэра Нюрнберга (видео)

Политика 14:15   09.05.2025
Виктория Яковенко
Терехов рассказал немцам о жизни в Харькове: реакция мэра Нюрнберга (видео) Фото: Харьковский горсовет

Харьковский городской голова Игорь Терехов выступил перед депутатами и громадой города Нюрнберг по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны.

Как отметили в горсовете, перед выступлением участникам показали видеоролик о сотрудничестве между Харьковом и Нюрнбергом. Терехов рассказал о ситуации в областном центре и поблагодарил немецкий город за поддержку в сферах энергетики, транспорта, образования, жилищного обеспечения и размещения переселенцев.

По данным мэра, в результате обстрелов в Харькове было повреждено более 11 тысяч зданий — дома, больницы, школы, детсады, котельные, городской транспорт. Общий ущерб превысил 10 млрд евро.

Терехов в Германии
Фото: Харьковский горсовет
Терехов в Германии
Фото: Харьковский горсовет
Терехов в Германии
Фото: Харьковский горсовет

Мэр Нюрнберга Маркус Кениг в Facebook подчеркнул важность партнерства между городами даже в самые тяжелые времена. Визит украинского коллеги назвал честью для своего города.

Видео: Маркус Кениг

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 14:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов выступил перед депутатами и громадой города Нюрнберг по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны.".