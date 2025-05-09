Терехов рассказал немцам о жизни в Харькове: реакция мэра Нюрнберга (видео)
Харьковский городской голова Игорь Терехов выступил перед депутатами и громадой города Нюрнберг по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны.
Как отметили в горсовете, перед выступлением участникам показали видеоролик о сотрудничестве между Харьковом и Нюрнбергом. Терехов рассказал о ситуации в областном центре и поблагодарил немецкий город за поддержку в сферах энергетики, транспорта, образования, жилищного обеспечения и размещения переселенцев.
По данным мэра, в результате обстрелов в Харькове было повреждено более 11 тысяч зданий — дома, больницы, школы, детсады, котельные, городской транспорт. Общий ущерб превысил 10 млрд евро.
Мэр Нюрнберга Маркус Кениг в Facebook подчеркнул важность партнерства между городами даже в самые тяжелые времена. Визит украинского коллеги назвал честью для своего города.
Видео: Маркус Кениг
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: германия, Игорь Терехов, новости Харькова, нюрнберг;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 14:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов выступил перед депутатами и громадой города Нюрнберг по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны.".