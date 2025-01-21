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Трамп и бешеный принтер: что уже подписал новый президент США

Мир 10:30   21.01.2025
Оксана Горун
Трамп и бешеный принтер: что уже подписал новый президент США Фото: The White House

Сразу после инаугурации 47-й президент США Дональд Трамп кинулся подписывать указы, демонстрируя решимость круто развернуть политику страны.

Успеть за скоростью, с которой Трамп ставит подписи, непросто. Список наиболее значимых решений приводит CNN.

🔹 Трамп объявил, что выводит США из Всемирной организации здравоохранения. В его указе говорится, что ВОЗ «продолжает требовать несправедливо обременительные выплаты» от США.

🔹 Трамп подписал указ, который выводит США из Парижского соглашения по климату (глобального мирового соглашения о сокращении выбросов парниковых газов — для предотвращения всемирного потепления). Ранее президент США подтвердил свое намерение удвоить использование ископаемого топлива.

🔹 Трамп отменил 78 указов эпохи Байдена, включая указ, требовавший от федеральных агентств продлить запрет на дискриминацию по половому признаку; указ, который требовал от назначенцев исполнительной власти подписывать этические обязательства; указ, который разрешал трансгендерам служить в армии.

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🔹 Трамп объявил чрезвычайное положение на южной границе США. Это означает, что ресурсы и персонал Пентагона развернут и используют для создания стены на границе с Мексикой. Администрация президента США также прекратила использование приложения, которое позволяет мигрантам уведомлять Таможенную и пограничную службу США о своем намерении въехать в Соединенные Штаты. Президент подписал указ, который нацелен на пересмотр получения гражданства США по праву рождения.

🔹 Трамп принял исполнительные меры в отношении названий достопримечательностей США. В частности в указе идет речь о переименовании Мексиканского залива в залив Америки.  А самой высокой вершине США (горе на Аляске) президент вернул предыдущее название — вместо Денали (как ее переименовал президент Обама в 2015 году в честь коренного населения региона) она вновь станет Мак-Кинли — в честь 25-го президента США.

🔹Трамп подписал указ, продлив срок, в течение которого материнская компания TikTok должна найти нового владельца, иначе ей грозит запрет в США (до этого TikTok в соответствии с решением Верховного Суда в США приостановил работу).

🔹 Трамп объявил о помиловании большинства тех, кого обвинили в нападении на Капитолий в США 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа протестовали после его проигрыша на выборах. Полное помилование коснется примерно 1500 человек.

🔹 Трамп учредил новый Департамент эффективности правительства как подразделение в составе федерального правительства в исполнительном указе. Еще до инаугурации президент США анонсировал, что это образование возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами (бизнесмен и один из участников праймериз Республиканской партии 2024 года).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 10:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сразу после инаугурации 47-й президент США Дональд Трамп кинулся подписывать указы, демонстрируя решимость круто развернуть политику страны".