Заявление Трампа о двух полах может стать началом коррекции эпохи плюрализма
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Относительно заявления о двух полах – это прежде всего дань ядерному электорату самого Трампа, который явно антигомосексуален. Но при этом Трамп не готов как минимум сейчас начинать разворачивать государственную машину в сторону каких-то резких шагов против гомосексуалов… Это может стать не только началом коррекции эпохи плюрализма, но и началом нового мировоззренческого этапа, который придет на смену постмодернизму с его идеей о множественности истин и отсутствии истины как таковой.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: денисенко, инаугурация, ЛГБТ, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 09:13;
Корреспондент Вадим Денисенко, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Относительно заявления о двух полах – это прежде всего дань ядерному электорату самого Трампа, который явно антигомосексуален. Но при этом…".