Заявление Трампа о двух полах может стать началом коррекции эпохи плюрализма

Относительно заявления о двух полах – это прежде всего дань ядерному электорату самого Трампа, который явно антигомосексуален. Но при этом Трамп не готов как минимум сейчас начинать разворачивать государственную машину в сторону каких-то резких шагов против гомосексуалов… Это может стать не только началом коррекции эпохи плюрализма, но и началом нового мировоззренческого этапа, который придет на смену постмодернизму с его идеей о множественности истин и отсутствии истины как таковой.