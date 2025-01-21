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Заява Трампа про дві статі може стати початком корекції епохи плюралізму

Політика 09:13   21.01.2025
Вадим Денисенко
екснардеп
Заява Трампа про дві статі може стати початком корекції епохи плюралізму Скриншот

Щодо заяви про дві статі – це перш за все данина ядерному електорату самого Трампа, який явно антигомосексуальний. Але при цьому Трамп не готовий, як мінімум зараз, починати розвертати державну машину в сторону якихось різких кроків проти гомосексуалів… Це може стати не лише початком корекції епохи плюралізму, але й початком нового світоглядного етапу, який прийде на зміну постмодернізму з його ідеєю про множинність істин та відсутність істини, як такої.

Автор: Вадим Денисенко, екснардеп
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 09:13;

  • Кореспондент Вадим Денисенко, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щодо заяви про дві статі – це перш за все данина ядерному електорату самого Трампа, який явно антигомосексуальний. Але при…".