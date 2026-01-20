Сьогодні 20 січня 2026: яке свято та день в історії

20 січня – День пам’яті захисників Донецького аеропорту та День АР Крим. Рік тому президентом США вдруге став Дональд Трамп. Цей день 1990 року увійшов до історії СРСР та Азербайджану як “чорний січень”. У 1946-му у відставку з посади глави Тимчасового уряду Франції подав Шарль де Голль. У 1918-му народився хірург Олександр Шалімов, життя якого пов’язане з Харковом. У 1841-му британці окупували Гонконг. У 1320-му вперше коронували короля Польщі.

Свята та пам’ятні дати 20 січня

20 січня в Україні – День пам’яті захисників Донецького аеропорту та День Автономної республіки Крим.

Цього дня на посаду вступають новообрані президенти США.

Також сьогодні: Міжнародний День прийняття, День поширення знань про пінгвінів, День відеокамери, День любителів сиру.

20 січня в історії

20 січня 1320 року вперше короновано короля Польщі. Ним став Владислав I Локетек. Докладніше.

20 січня 1841 року британці окупували острів Гонконг. Докладніше.

20 січня 1918 року народився хірург Олександр Шалімов – один із засновників української хірургічної школи, який значну частину життя працював у Харкові. Докладніше.

20 січня 1946 року Шарль де Голль подав у відставку з посади глави Тимчасового уряду Франції. Докладніше.

20 січня 1990 року увійшло в історію СРСР та Азербайджану як “чорний січень”. У ніч із 19 на 20 січня за вказівкою президента СРСР Михайла Горбачова радянська армія вдерлася до Баку – для придушення протестів та заворушень. Докладніше.

20 січня 1991 року в Кримській області УРСР відбувся Всекримський референдум про відновлення Кримської АРСР, результати якого визнала Україна. До цього моменту Крим не був автономним із 1945-го. Докладніше.

20 січня 2025 року в США відбулася інавгурація 47-го президента – Дональда Трампа. Однією з ключових передвиборчих обіцянок Трампа було зупинити війну РФ проти України. Причому, бувши кандидатом у президенти, Трамп обіцяв зробити це “за 24 години”. Але за рік війна триває, а російська армія методично нищить українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись влаштувати гуманітарну катастрофу в країні.

У чому помилився Трамп у своїх спробах “укласти угоду” та отримати Нобелівську премію. Думки провідних американських експертів із цього приводу наводить Independence Avenue Media.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що все пішло не так буквально з перших заяв Трампа та Піта Гегсета – його тоді ще міністра оборони, а зараз – міністра війни. Ще на початку лютого 2025 року вони публічно заявили, що Україна не стане членом НАТО і не поверне захоплені Росією території.

“Чому ви віддаєте дві ключові проросійські позиції ще до того, як сторони взагалі погодилися сісти за стіл переговорів, ще до того, як сам процес навіть розпочався? І, на мою думку, такий підхід не був успішним. Якби вони спробували інший підхід, цілком можливо, що мали б певний успіх”, – сказав Стівен Пайфер.

Публічні поступки РФ з боку нової адміністрації США доповнювалися не менш публічним тиском на Україну. Найбільш яскраво він проявився під час сумнозвісної зустрічі в овальному кабінеті.

“Мені здається, Трамп також недооцінив те, наскільки Україна готова чинити опір тиску, який він почав здійснювати ще під час першої зустрічі з Володимиром Зеленським в овальному кабінеті, який триває насправді до сьогоднішнього дня… Усі ці вимоги, усі ці, весь цей шантаж, який здійснювався Білим Домом, він насправді переважно досить ефективно ігнорувався або нейтралізувався українською стороною”, – вважає політолог, професор Університету Бейлор (Техас) Сергій Куделя.

Відео: Independence Avenue Media

Наступним знаковим епізодом року стала зустріч на Алясці, під час якої президент США так показово “любив” свого російського колегу, що викликав значну критику у світових та американських медіа.

“Президент Трамп доклав надзвичайних зусиль, намагаючись просунути мирний процес. Він інвестував значний політичний капітал. Та зустріч на Алясці з “червоним килимом” для Путіна, фактично поверненням його з міжнародної ізоляції, була великим ризиком, який не виправдався. Очевидно, Трампа переконували, що Путін буде більш гнучким. Примітно, що Трамп не здався”, – коментує Експерт центру нової євразійської стратегії Джон Лаф.

Сергій Куделя визначив три проблеми підходу Трампа до переговорного процесу:

США позиціювали себе як посередника між Європою, Україною та Росією, тобто нібито перестали бути багаторічним союзником Європи. Вибір перемовників американською стороною. Наразі це бізнес-партнер Дональда Трампа Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер. “Вони не розуміють глибші початки того, що відбувається зараз”, – переконаний Куделя. Непослідовність самого Дональда Трампа в оцінках війни та переговорів, що грає на руку росіянам.

Зрештою, одна з ключових помилок 47 президента США в комунікації з російським диктатором – це погрози, які надалі не втілюються в життя. На це вказали одразу декілька опитаних експертів.

“Він (Дональд Трамп – Ред.) оголосив щонайменше п’ять термінів для Росії погодитися на припинення вогню. Але росіяни проігнорували й проїхали повз кожен із цих дедлайнів. Водночас жодних наслідків так і не було. А відсутність наслідків надіслала Москві чіткий сигнал. Я думаю, що зараз Путін не сприймає серйозно жодні погрози з боку Трампа щодо можливих наслідків, адже раніше він жодних не бачив”, – наголошує колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

З Пайфером погоджується колишній помічник державного секретаря США Деніел Фрід.

Відео: Independence Avenue Media

За його словами, переговорний процес зайшов у глухий кут не через позицію Києва чи Заходу загалом, а через небажання Москви вести реальні перемовини та платити ціну за продовження війни.

“Росіяни люблять перемовини — вони просто не хочуть, щоб ті завершувалися якимось рішенням. І ми повинні прорвати опір росіян, і у нас є для цього інструменти. Але доки адміністрація Трампа не зрозуміє, з чим вона має справу — а саме з тактикою ухиляння Кремля — ми не досягнемо потрібного результату”, – підкреслив Фрід.

За рік після повторної появи Трампа в Білому домі приводи для розчарування тих, хто вірив у “завершення війни за 24 години” очевидні. Проте є й позитивні зрушення, відзначають експерти. Зокрема, – адміністрація Трампа стала значно відкритішою до ідеї довгострокових безпекових гарантій для України, ніж це було на початку другого строку цього президента.

“Адміністрація дала зрозуміти, що такі гарантії можуть бути ратифіковані Сенатом США. А це вже означає, що йдеться про справжні гарантії”, – каже колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Проте не всі експерти одностайні в цій думці.

“Покладатися на будь-які безпекові гарантії – це не вихід. Зрештою, Україні потрібне членство в НАТО. Я не бачу, як це може статися, поки російські війська все ще окупують її територію. Тому для мене це означає, що перемога на полі бою фактично єдиний спосіб цього досягти”, – наголосив колишній радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон.

Відео: Independence Avenue Media

Церковне свято 20 січня

Преподобного Євфимія Великого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо погода ясна та холодна, то літо буде посушливим.

Якщо 20 січня йде сніг, то сніжитиме аж до Масляної.

Якщо сонце опівдні яскраве, то весна буде ранньою.

Що не можна робити 20 січня

Не можна лаятися, лихословити та пліткувати.

Не можна ображати нікого – ані людей, ні тварин.

Не можна лінуватися.