Світ побачив місяць слабкої Америки – Шлінчак

Це ж треба було в усьому цьому фарсі навіть літаки з британських баз піднімати, аби зрештою сісти в калюжу. Не економічно – тут я чомусь думаю, що Білий Дім хоч щось та урве (від самого початку ця спецоперація і була задумана про контроль за іранською нафтою) – а політично. Великий Донні виявився дрібним і прогнозованим бізнесменом-шантажистом. Хоч це вже не така й велика новина. Він діє за одним і тим самим алгоритмом. Але світ побачив місяць слабкої Америки… Ще два з половиною роки нам доведеться мати справу саме з такою американською політикою – і її, на жаль, не зміниш.