Мир увидел месяц слабой Америки — Шлинчак
Это надо было во всем этом фарсе даже самолеты с британских баз поднимать, чтобы в конце концов сесть в лужу. Не экономически – здесь я почему-то думаю, что Белый Дом хоть что-то и урвет (изначально эта спецоперация и была задумана о контроле за иранской нефтью), а политически. Большой Донни оказался мелким и прогнозируемым бизнесменом-шантажистом. Хотя это уже не такая большая новость. Он действует по одному и тому же алгоритму. Но мир увидел месяц слабой Америки… Еще два с половиной года нам придется сталкиваться именно с такой американской политикой — и ее, к сожалению, не изменишь.
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 18:13;