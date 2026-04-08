Мир увидел месяц слабой Америки — Шлинчак

Мир 18:13   08.04.2026
Виктор Шлинчак
глава правления Института мировой политики
Мир увидел месяц слабой Америки — Шлинчак Фото: Виктор Шлинчак/Facebook

Это надо было во всем этом фарсе даже самолеты с британских баз поднимать, чтобы в конце концов сесть в лужу. Не экономически – здесь я почему-то думаю, что Белый Дом хоть что-то и урвет (изначально эта спецоперация и была задумана о контроле за иранской нефтью), а политически. Большой Донни оказался мелким и прогнозируемым бизнесменом-шантажистом. Хотя это уже не такая большая новость. Он действует по одному и тому же алгоритму. Но мир увидел месяц слабой Америки… Еще два с половиной года нам придется сталкиваться именно с такой американской политикой — и ее, к сожалению, не изменишь.

Автор: Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики
Новости Харькова – главное 8 апреля: удары РФ, опасность для огородников
Новости Харькова – главное 8 апреля: удары РФ, опасность для огородников
08.04.2026, 16:49
Весь российский план провалился в Харькове 8 апреля – участник событий
Весь российский план провалился в Харькове 8 апреля – участник событий
08.04.2026, 13:16
Нападение на ТЦК в Харькове: подозреваемому избирают меру пресечения (видео)
Нападение на ТЦК в Харькове: подозреваемому избирают меру пресечения (видео)
08.04.2026, 14:49
Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности
Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности
08.04.2026, 15:27
Сегодня 8 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 апреля 2026: какой праздник и день в истории
08.04.2026, 06:00
Российские БпЛА атаковали поселок Великий Бурлук в Харьковской области
Российские БпЛА атаковали поселок Великий Бурлук в Харьковской области
08.04.2026, 17:43

Новости по теме:

08.04.2026
Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
08.04.2026
У врага – трудности в районе Волчанска, как сейчас атакует на Купянщине: обзор
06.04.2026
Шесть атак РФ на Харьковщине с начала суток: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
06.04.2026
Успехи ВСУ на Харьковщине: Синегубов рассказал о ситуации на фронте
04.04.2026
Бесконечный налет БпЛА на Харьков — сравнение тактик РФ и Ирана: обзор фронта


  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 18:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это надо было во всем этом фарсе даже самолеты с британских баз поднимать, чтобы в конце концов сесть в лужу.…".