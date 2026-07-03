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ISW: Украинские войска зачищают территорию вокруг Казачьей Лопани

Фронт 07:31   03.07.2026
Оксана Горун
ISW: Украинские войска зачищают территорию вокруг Казачьей Лопани Фото: Рубрика

Институт изучения войны (ISW) собрал информацию о ситуации у границы на севере от Харькова, а также проанализировал события на других участках фронта по состоянию на 2 июля.

 Российских продвижений на севере Харьковской области не отметили.

«Украинские войска, по-видимому, проводят операции по зачистке территории вокруг Казачьей Лопани (к северу от Харькова). Глава Дергачевской военной администрации Вячеслав Задоренко заявил 2 июля, что российские войска проникли в Казачью Лопань небольшими группами в конце июня 2026 года, в том числе, маскируясь под мирных жителей, что является актом вероломства и военным преступлением согласно Женевской конвенции. Украинская бригада, действовавшая в этом районе, сообщила 1 июля, что украинские войска уничтожили российские силы вблизи Казачьей Лопани и очистили Гранов», — сообщили в ISW.

Информации о кадрах с геолокацией, которые подтвердили бы данные, пока нет.

Также Институт изучения войны проинформировал, что армия РФ недавно провела инфильтрацию в направлении Купянска и продолжает «флаговтыки» на востоке Харьковской области.

«Опубликованные 1 июля видеозаписи с геолокацией показывают действия российских военнослужащих в северном Купянске после того, что, по оценке ISW, вероятно, было операциями по инфильтрации», — отметили в ISW.

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Такие проникновения традиционно сопровождает информационная кампания. Российские «Z-военкоры» публикуют поднятия флагов. Причем «флаговтыки» уже вышли на новый уровень — осинтеры предполагают, что враг использует ИИ.

«Российские военные блогеры 1 июля опубликовали видеозапись, якобы демонстрирующую российские войска, держащие российские флаги к северу, югу и юго-востоку от с. Подолы (на юго-востоке от Купянска), хотя у ISW есть основания подозревать, что изображение было изменено с помощью ИИ. Российские источники публикуют видеозаписи, демонстрирующие присутствие отдельных российских солдат с флагами, в рамках систематической когнитивной войны Кремля, направленной на преувеличение российских успехов с помощью преувеличенных заявлений», — прокомментировали аналитики.

Ограниченные наземные атаки продолжаются в сторону Боровой и Великого Бурлука. Информации о продвижении врага там у ISW нет.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 07:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) собрал информацию о ситуации у границы на севере от Харькова, а также проанализировал события на других участках фронта по состоянию на 2 июля".