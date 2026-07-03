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ISW: Українські війська зачищають територію навколо Козачої Лопані

Фронт 07:31   03.07.2026
Оксана Горун
ISW: Українські війська зачищають територію навколо Козачої Лопані Фото: Рубрика

Інститут вивчення війни (ISW) зібрав інформацію про ситуацію біля кордону на півночі від Харкова, а також проаналізував події на інших ділянках фронту станом на 2 липня.

 Російських просувань на півночі Харківської області не відзначили.

“Українські війська, ймовірно, проводять операції з зачистки території навколо Козачої Лопані (на північ від Харкова). Начальник Дергачівської військової адміністрації Вячеслав Задоренко заявив 2 липня, що російські війська проникли в Козачу Лопань невеликими групами наприкінці червня 2026 року, у тому числі маскуючись під мирних жителів, що є актом віроломства та воєнним злочином згідно з Женевською конвенцією. Українська бригада, що діяла у цьому районі, повідомила 1 липня, що українські війська знищили російські сили поблизу Козачої Лопані та очистили Гранів”, – повідомили в ISW.

Інформації про кадри з геолокацією, які б підтвердили дані, поки що немає.

Також Інститут вивчення війни поінформував, що армія РФ нещодавно провела інфільтрацію в напрямку Куп’янська та продовжує “прапоровтики” на сході Харківської області.

“Опубліковані 1 липня відеозаписи з геолокацією показують дії російських військовослужбовців у північному Куп’янську після того, що за оцінкою ISW, ймовірно, було операціями з інфільтрації”, – зазначили в ISW.

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Такі проникнення зазвичай супроводжує інформаційна кампанія. Російські “Z-військкори” публікують підняття прапорів. Причому “прапоровтики” вже вийшли на новий рівень – осінтери припускають, що ворог використовує ШІ.

“Російські військові блогери 1 липня опублікували відеозапис, що нібито демонструє російські війська, котрі тримають російські прапори на північ, південь та південний схід від с. Подоли (на південному сході від Куп’янська), хоча ISW має підстави підозрювати, що зображення було змінено за допомогою ШІ. Російські джерела публікують відеозаписи, що демонструють присутність окремих російських солдатів з прапорами в рамках систематичної когнітивної війни Кремля, спрямованої на перебільшення російських успіхів за допомогою перебільшених заяв”, – прокоментували аналітики.

Обмежені наземні атаки продовжуються в бік Борової та Великого Бурлука. Інформації про просування ворога там ISW не має.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 07:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) зібрав інформацію про ситуацію біля кордону на півночі від Харкова, а також проаналізував події на інших ділянках фронту станом на 2 липня".