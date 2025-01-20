Сьогодні 20 січня: яке свято та день в історії

20 січня – День пам’яті захисників Донецького аеропорту та День АР Крим. Сьогодні відбудеться інавгурація президента США Дональда Трампа. Цей день 1990 року увійшов до історії СРСР та Азербайджану як “чорний січень”. У 1946-му у відставку з посади глави Тимчасового уряду Франції подав Шарль де Голль. У 1918-му народився хірург Олександр Шалімов, життя якого пов’язане з Харковом. У 1841-му британці окупували Гонконг. У 1320-му вперше коронували короля Польщі.

Свята та пам’ятні дати 20 січня

20 січня в Україні – День пам’яті захисників Донецького аеропорту та День Автономної республіки Крим.

У світі: Блакитний понеділок (третій понеділок січня у світі вважається найдепресивнішим днем ​​року), Міжнародний день прийняття, День поширення знань про пінгвінів, День любителів сиру, День відеокамери, День Мартіна Лютера Кінга (відзначають у третій понеділок січня).

20 січня – день, коли на посаду вступають новообрані президенти США. Сьогодні це буде Дональд Трамп. Хоча зараз дата інавгурації президента США здається незмінною, насправді її встановили у XX столітті. 23 січня 1933 року набула чинності 20-та поправка до Конституції США, що була присвячена саме цьому. Ключовий епізод її тексту такий: “Термін служби президента і віцепрезидента закінчується опівдні 20 січня, а термін служби сенаторів і представників – опівдні 3 січня в ті роки, коли їхні терміни закінчилися б, якби ця поправка не була ратифікована. Водночас починаються терміни урядування їхніх наступників”.

До цього новообрані президенти вступали на посаду 4 березня. При тому, що вибори проходили в ті ж терміни, що й зараз. Із самого початку, коли дату інавгурації лише призначали на 4 березня, це було виправдано. Адже підрахунок голосів вівся вручну та тривав набагато довше, ніж зараз. Поступова автоматизація процесів дозволила скоротити термін між обранням президента та його приходом до реальної влади в країні. Це було особливо важливо у випадку, коли голова Білого дому змінювався, а не переходив на другий термін. Адже з моменту виборів до інавгурації наступника попередній президент США все ще має всі повноваження, але втрачає політичну вагу. В американській політиці та журналістиці такого главу держави називають “кульгава качка”. А як це виглядає на практиці, можна було спостерігати в останні місяці. Після виборів, що відбулися восени, заяви в мережі Х Дональда Трампа та його поки що віртуальні призначення цікавили публіку набагато більше, ніж дії Джозефа Байдена.

Цікаві факти про інавгурацію президента США наводить Рада з міжнародних відносин.

🔹 Дональд Трамп стане другим президентом в історії країни, який керуватиме не два терміни поспіль, а з перервою. Першим був Гровер Клівленд (22-й та 24-й президент, який очолював країну наприкінці XIX століття). Трамп у 2017-му присягав як 45-й президент.

🔹 Джо Байден не планує копіювати Трамп. Він прийде на інавгурацію свого наступника. Сам Трамп у 2021-му присягу Байдена пропустив, бо не визнавав результатів виборів і вважав себе переможцем. Трамп став першим за 150 років президентом США, який вчинив так. За всю історію країни подібних у цьому плані Трампу було всього четверо: батько та син – президенти Джон Адамс та Джон Квінсі Адамс обидва не змирилися з програшем суперникам на виборах; Ендрю Джонсон був першим, кому в США оголосили імпічмент, до того ж він ненавидів свого наступника Улісса Гранта – і це було взаємно; єдиний, чия мотивація невідома й досі, – Мартін Ван Бюрен.

🔹 Дональд Трамп присягатиме як 47-й президент США. Але інавгураційну промову виголосить сороковим. Різниця виникла через віцепрезидентів, які ставали президентами після відставки чи смерті глави держави. Вони не вигравали вибори, тож не виголошували промов.

🔹 Текст присяги президента США прописаний у Конституції. Він складається лише з 35 слів.

🔹 У березні присягу приносили більше президентів США, ніж у січні – 37 із 47.

🔹 Єдиним президентом, який вступив на посаду не в січні чи березні, є перший президент США Джордж Вашингтон. Його інавгурація відбулася 30 квітня 1789 року.

🔹 Ліндон Джонсон був першим із президентів, який попросив свою дружину тримати Біблію під час присяги. Згодом цей досвід копіювали всі наступники. Передбачається, що на сьогоднішній інавгурації Меланія Трамп триматиме Біблію, як це робила вісім років тому.

🔹 Інавгурація Трампа буде лише другою в історії, яка припаде на День Мартіна Лютера Кінга. Перший раз це було у 1997 році, коли на свій другий термін прийшов Білл Клінтон.

🔹 Найкоротшу інавгураційну промову президента США виголосив Джордж Вашингтон, вступаючи на свій другий термін. Вона складалася зі 135 слів.

20 січня в історії

20 січня 1320 року вперше короновано короля Польщі. Ним став Владислав I Локетек. Докладніше.

20 січня 1841 року британці окупували острів Гонконг. Докладніше.

20 січня 1918 року народився хірург Олександр Шалімов – один із засновників української хірургічної школи, який значну частину життя працював у Харкові. Докладніше.

20 січня 1946 року Шарль де Голль подав у відставку з посади глави Тимчасового уряду Франції. Докладніше.

20 січня 1990 року увійшло в історію СРСР та Азербайджану як “чорний січень”. У ніч із 19 на 20 січня за вказівкою президента СРСР Михайла Горбачова радянська армія вдерлася до Баку – для придушення протестів та заворушень. Докладніше.

20 січня 1991 року в Кримській області УРСР відбувся Всекримський референдум про відновлення Кримської АРСР, результати якого визнала Україна. До цього моменту Крим не був автономним із 1945-го. Докладніше.

Церковне свято 20 січня

Преподобного Євфимія Великого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо погода ясна та холодна, то літо буде посушливим.

Якщо 20 січня йде сніг, то сніжитиме аж до Масляної.

Якщо сонце опівдні яскраве, то весна буде ранньою.

Що не можна робити 20 січня

Не можна лаятися, лихословити та пліткувати.

Не можна ображати нікого – ані людей, ні тварин.

Не можна лінуватися.