“Кидалово” – це сутність Трампа – Козирєв

Пам’ятаю, коли Трамп кинув Україну, я в полеміці з моїми ізраїльськими друзями висловив припущення, що він напевно й Ізраїль теж кине. Рано чи пізно. На жаль. “Кидалово” – це сутність нинішнього “лідера вільного світу”. Народ Ірану він кинув трохи раніше, закликавши їх вийти на вулиці та залишивши без обіцяної підтримки. А тепер кинув і Ізраїль, спробувавши змінити режим аятол і нічого не досягнувши. Теза “Trump Always Chickens Out” сьогодні отримала чергове підтвердження.