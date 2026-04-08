“Кидалово” – це сутність Трампа – Козирєв
Фото: Михайло Козирєв/фейсбук
Пам’ятаю, коли Трамп кинув Україну, я в полеміці з моїми ізраїльськими друзями висловив припущення, що він напевно й Ізраїль теж кине. Рано чи пізно. На жаль. “Кидалово” – це сутність нинішнього “лідера вільного світу”. Народ Ірану він кинув трохи раніше, закликавши їх вийти на вулиці та залишивши без обіцяної підтримки. А тепер кинув і Ізраїль, спробувавши змінити режим аятол і нічого не досягнувши. Теза “Trump Always Chickens Out” сьогодні отримала чергове підтвердження.
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 18:30;