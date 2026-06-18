Маньяк, що вбив вісім жінок, отримав довічне в США
У найгучнішій історії серійного вбивці США останніх десятиліть поставили крапку, повідомляє ВВС News Україна.
Суд на Лонг-Айленді (штат Нью-Йорк) ухвалив максимально жорсткий вирок 62-річному архітектору Рексу Хоєрману, який зізнався у вбивстві восьми жінок у період з 1993 по 2010 рік. Хоєрман проведе решту свого життя за ґратами без права на умовно-дострокове звільнення.
“Ви – огидна і жалюгідна людина, якщо вас взагалі можна назвати людиною. І ви – боягуз”, – сказав суддя Тімоті Маззей, виносячи вирок. На запитання про те, чи відчуває Хоєрман хоч якусь провину, чоловік відповів “так”.
Спочатку Хоєрман заявляв про свою невинуватість, але у квітні він зізнався у вбивстві восьми жінок, попри те що обвинувачення йому висувало лише у вбивстві семи осіб.
Жертвам Хоєрмана було від 20 до 34 років, і, судячи з усього, вони були повіями. З деякими з них чоловік познайомився через оголошення на сайті Craigslist.
Про вбивства жінок довідалися лише у 2010 році, коли на пляжі Гілго в Нью-Йорку знайшли рештки чотирьох жінок. До цього всі вони вважалися зниклими безвісти.
Тривалий час в офіційному розслідуванні не було прогресу. Але у 2022 році за нового керівництва поліція округу Саффолк створила міжвідомчу робочу групу, куди увійшли місцеві копи, поліція штату та ФБР.
За шість тижнів Хоєрман потрапив у поле зору поліції. Ще у 2010 році сусід по кімнаті однієї з жертв (Ембер Костелло) розповів, що у жінки виник конфлікт з одним із клієнтів — великим чоловіком, “схожим на огра”, який керував рідкісним автомобілем — Chevrolet Avalanche першого покоління. Поліція з’ясувала, що власником цього “Шевроле” був Хоєрман.
Після цього розпочався збір доказів, зокрема даних із веж мобільного зв’язку, виписок із кредитних карток і рахунків за мобільний телефон. Головним доказом стали зразки ДНК на недоїдених шматках піци, які Хоєрман викинув у смітник на Мангеттені в січні 2023 року. Зразок збігся з матеріалом, виявленим на мішковині, в яку була загорнута одна з жертв.
Хоєрман — на той час одружений чоловік із двома дітьми — був заарештований у 2023 році. На оголошення вироку його колишня дружина та діти не прийшли.
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- Категорії: Події, Світ; Теги: маньяк, серийный убийца, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 21:01;