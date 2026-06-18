Маньяк, убивший восемь женщин, получил пожизненное в США
В самой громкой истории серийного убийцы США последних десятилетий поставили точку, сообщает BBC News Украина.
Суд на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк) вынес максимально жесткий приговор 62-летнему архитектору Рексу Хойерману, признавшемуся в убийстве восьми женщин в период с 1993 по 2010 год. Хоерман проведет оставшуюся жизнь за решеткой без права на досрочное освобождение.
Сначала Хоерман заявлял о своей невиновности, но в апреле он признался в убийстве восьми женщин, хотя обвинение ему выдвигало только в убийстве семи человек.
Жертвам Хоермана было от 20 до 34 лет, и, судя по всему, они были проститутками. С некоторыми из них мужчина познакомился на сайте Craigslist.
Об убийствах женщин узнали только в 2010 году, когда на пляже Гилго в Нью-Йорке нашли остатки четырех женщин. До этого все они считались пропавшими без вести.
Долгое время в официальном расследовании не было прогресса. Но в 2022 году при новом руководстве полиция округа Саффолк создала межведомственную рабочую группу, в которую вошли местные копы, полиция штата и ФБР.
Через шесть недель Хоерман попал в поле зрения полиции. Еще в 2010 году сосед по комнате одной из жертв (Эмбер Костелло) рассказал, что у женщины возник конфликт с одним из клиентов — большим мужчиной, «похожим на огра», управлявшим редким автомобилем — Chevrolet Avalanche первого поколения. Полиция выяснила, что владельцем этого «Шевроле» был Хойерман.
После этого начался сбор доказательств, в том числе данных из башен мобильной связи, выписок из кредитных карт и счетов за мобильный телефон. Главным доказательством стали образцы ДНК на недоеденных кусках пиццы, которые Хойерман выбросил в помойку на Манхэттене в январе 2023 года. Образец совпал с материалом на мешковине, в которую завернули одну из жертв.
Хоерман — в то время женатый мужчина с двумя детьми — был арестован в 2023 году. На оглашение приговора его бывшая жена и дети не пришли.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 21:01;