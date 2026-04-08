«Кидалово» — это сущность Трампа — Козырев

Помню, когда Трамп кинул Украину, я в полемике с моими израильскими друзьями, высказал предположение, что он наверняка и Израиль тоже кинет. Рано или поздно. Увы. «Кидалово» — это сущность нынешнего «лидера свободного мира». Народ Ирана он кинул чуть раньше, призвав их выйти на улицы и оставив без обещанной поддержки. А теперь кинул и Израиль, попытавшись сменить режим аятолл и ничего не добившись. Тезис «Trump Always Chickens Out» сегодня получил очередное подтверждение.