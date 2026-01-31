Що не так із перемир’ям і куди полетять “шахеди” – огляд фронту (відео)

Трамп вважає, що облагодіяв Україну енергетичним перемир’ям, проте експерти мають сумніви. Пасажири в небезпеці. У Харківській області йде повзучий наступ уздовж кордону. Про ситуацію на фронті та не тільки – в огляді МГ “Об’єктив”.

Коротко про ситуацію на фронті

До Вовчанського напрямку прикута увага захисників та аналітиків. Ворог збільшив кількість атак і просувається на південь. Команда DeepState замалювала червоним частину мапи між Вовчанськом та Тихим. Там росіяни форсували річку Вовча. У захисників є проблеми через пошкоджену логістику. На Куп’янщині успіхів у ЗС РФ немає. Це не завадило начальнику російського Генштабу Герасимову на словах “освободить” тепер уже Куп’янськ-Вузловий. Військовий оглядач Костянтин Машовець припускає, що окупанти від слів перейдуть до справи. Можлива активізація під Куп’янськом. Там отримали наказ “відновити позиції” та ліквідувати плацдарм ЗСУ на лівобережжі Осколу. Однак сил і засобів для цього загарбникам не вистачає.

Бої за “буферну зону”

Бої тривають у прикордонні Харківщини. Росіяни не відмовилися від ідеї створити так звану “буферну зону”. Наразі тиску піддається оборона в районі сіл Дегтярне, Нестерне та Кругле – на півночі від Великого Бурлука.

“Піхотні групи продовжують йти на нашу територію вмирати. Йдуть чергові – знову вмирають. Фактично, сотнями загиблі окупанти, сотнями поранені, яких ворог продовжує як м’ясо використовувати на цьому напрямку, сподіваючись, що вдасться продавити нашу оборону і зайти більш глибоко на територію України”, – відзначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Куди “добрий Путін” подіне “шахеди”

“Енергетичне перемир’я” увірвалося в інформаційну сферу під кінець тижня. Усе почалося з витоків у телеграм-каналах “z-блогерів”. А коли українські джерела висловили обґрунтовані сумніви щодо таких домовленостей, на сцені з’явився президент США Дональд Трамп. Він заявив, що має особисту обіцянку від Путіна – не бити по Києву та інших містах України протягом тижня. Коли саме розпочався цей тиждень, Трамп не уточнив.

Але ввечері 29 січня на події зреагував президент Зеленський.

“Є сьогодні заява президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз уночі та цими днями, реальна ситуація на наших об’єктах енергетики, в наших містах, це покаже”, – прокоментував Зеленський.

Тієї ночі, про яку говорив президент України, російська балістична ракета вдарила по складах американської компанії “Філіп Морріс” у найближчому передмісті Харкова – селі Докучаєвське. Чи входило це в домовленості Трампа та Путіна, достеменно не відомо. Утім українські воєнні аналітики відзначають: навіть якщо подібне енергетичне чи то повітряне перемир’я буде справжнім, то воно допоможе Росії, а не Україні.

“Ми дійсно через перемир’я можемо прийти до того, що для нашої ППО буде за деякий час серйозний виклик з боку Росії. Чи ви думаєте, вона буде виробляти всі ці “шахеди” виключно для того, щоб на них дивитися? Будь-яке перемир’я в тому стані, в якому зараз знаходимось ми, і в тому стані, в якому знаходиться Росія, воно якраз на користь Росії, але не нам. І за деякий час, коли Росія відновиться, накопичить боєкомплект, бо не має відповідних ресурсів, вона влаштує ще більший геноцид, аніж зараз”, – вважає воєнно-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

До Харкова повертається світло

Не відомо, чи поділяють українські енергетики та цивільна влада думку про марність перемир’я. Адже пошкодження системи такі, що відновлення потребує все більше часу та зусиль. Коротка пауза в ударах по енергетичних об’єктах цього тижня вже дозволила повернути електрику людям, які чекали на це з вихідних.

“Тривалі відключення по декількох районах Харківської області. Це було пов’язано з дуже суттєвим пошкодженням нашого енергетичного обладнання. Наші фахівці безупинно працювали над відновленням. І вже з 20:00 вчорашнього дня (28 січня – Ред.) ми забезпечили цих споживачів, які тривалий час знаходилися без електрики. Я думаю, що ситуація в цьому плані буде покращуватись”, – спрогнозував 29 січня начальник управління інформаційної політики Харківобленерго Володимир Скічко.

У Харкові періоди відключень дещо скоротилися. Загальну картину погіршили екстрені відключення, які застосували в Україні вдень 31 січня. Проте вони не були пов’язані з проблемами енергетики на місцях – збій був глобальним, і система вже відновлюється.

Тим часом жителі Харкова постійно скаржаться в обленерго через те, що реальність не відповідає заявленим графікам.

“Для нас головне – стабілізувати саму систему, щоб хоча б люди розуміли, по яких годинах у них буде електроенергія. Наразі ми намагаємося не відключати людей більше, ніж чотири – шість годин від електроенергії”, – пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Якщо не міста та електрика, то що?

Конкретні умови так званого перемир’я поки що ніхто офіційно не озвучив. Російські джерела заявляють про заборону бити по Києву та енергетичних об’єктах. Президент США – про обіцянку не бити по столиці та інших українських містах. Утім аби вбивати цивільних в Україні, атакувати міста росіянам не обов’язково. Це яскраво ілюструє трагедія з поїздом, що сталася на Харківщині. Цивільний транспорт атакували “шахеди”, загинули шестеро людей.

“Якщо дрон влучив в ціль, яка рухалася, в рухому ціль, то він керувався прямим зв’язком, тобто через, наприклад, “Старлінк”. Оператор бачив, яку ціль він буде вражати. Він бачив, що це саме поїзд. Він саме намагався вразити не локомотив, щоб були якісь великі економічні збитки на залізниці, щоб зупинився потяг, там стався якийсь логістичний колапс. Ні, він влучив саме в поїзд у тій частині, де був цивільний вагон, де були саме пасажири”, – наголошує Олександр Коваленко.

Удари по логістиці активізувалися по всій Україні, свідчать зведення ОВА різних регіонів. Зокрема, гостра ситуація в Дніпропетровській області. На Харківщині через атаку по залізниці зараз ускладнений рух на південь – в бік Барвінкового та, відповідно, Донбасу.

“Будемо аналізувати, чи зможемо ми надалі пускати потяги по цьому напрямку, тому що, звичайно, для нас на першому місці безпека наших цивільних людей”, – коментує Синєгубов.

Яку саме тактику оберуть російські терористи на час так званого “енергетичного перемир’я”, ми побачимо вже найближчим часом. Ясно одне: жага до знищення України ворога не залишила. Тож будьте пильними та бережіть себе.