Де на Харківщині найактивніше намагаються прорватися через кордон війська РФ
У прикордонні Харківської області військові РФ наразі найбільш активні в районах населених пунктів Дігтярне, Вовчанські Хутори та Дворічанське, розповів в етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
“Напрямок населеного пункту Дігтярне – це вже понад два тижні, де противник сконцентрував певні свої сили й продовжує їх направляти на територію України. Як за напрямком Дігтярного, так і намагаючись розширити зону боїв по сусідніх селах, це Нестерне та Кругле. Ці піхотні групи продовжують йти на нашу територію, вмирати. Йдуть чергові – знову вмирають. Сотнями загиблі окупанти, сотні поранених, яких ворог продовжує як м’ясо використовувати на цьому напрямку, сподіваючись, що вдасться продавити нашу оборону і зайти більш глибоко на територію України”, – поінформував Демченко.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Він також запевнив, що в районі Дігтярного прикордонники не лише відбивають російські атаки, а й проводять ударно-пошукові дії з метою зачистки місцевості. 28 січня на цьому напрямку взяли в полон трьох військових РФ.
У межах Харківщини певну активність малих піхотних груп супротивника ДПСУ також фіксує в районах Вовчанських Хуторів та Дворічанського.
“Використовуючи місцевість, посадки, лісисту територію, саме на цих напрямках ворог, можна сказати, найбільш активний”, – додав речник ДПСУ.
Про те, що військові РФ захопили село Дігтярне у Вовчанській громаді, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили 20 січня. На карті DeepState населений пункт позначений як “сіра зона”.
