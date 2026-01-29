Live

Де на Харківщині найактивніше намагаються прорватися через кордон війська РФ

Записано 20:39   29.01.2026
Олена Нагорна
Де на Харківщині найактивніше намагаються прорватися через кордон війська РФ

У прикордонні Харківської області військові РФ наразі найбільш активні в районах населених пунктів Дігтярне, Вовчанські Хутори та Дворічанське, розповів в етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

“Напрямок населеного пункту Дігтярне – це вже понад два тижні, де противник сконцентрував певні свої сили й продовжує їх направляти на територію України. Як за напрямком Дігтярного, так і намагаючись розширити зону боїв по сусідніх селах, це Нестерне та Кругле. Ці піхотні групи продовжують йти на нашу територію, вмирати. Йдуть чергові – знову вмирають. Сотнями загиблі окупанти, сотні поранених, яких ворог продовжує як м’ясо використовувати на цьому напрямку, сподіваючись, що вдасться продавити нашу оборону і зайти більш глибоко на територію України”, – поінформував Демченко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також запевнив, що в районі Дігтярного прикордонники не лише відбивають російські атаки, а й проводять ударно-пошукові дії з метою зачистки місцевості. 28 січня на цьому напрямку взяли в полон трьох військових РФ.

У межах Харківщини певну активність малих піхотних груп супротивника ДПСУ також фіксує в районах Вовчанських Хуторів та Дворічанського.

“Використовуючи місцевість, посадки, лісисту територію, саме на цих напрямках ворог, можна сказати, найбільш активний”, – додав речник ДПСУ.

Про те, що військові РФ захопили село Дігтярне у Вовчанській громаді, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили 20 січня. На карті DeepState населений пункт позначений як “сіра зона”.

Читайте також: Просування росіян у Вовчанську зафіксували аналітики DeepState

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Де на Харківщині найактивніше намагаються прорватися через кордон війська РФ
Де на Харківщині найактивніше намагаються прорватися через кордон війська РФ
29.01.2026, 20:39
Циклон прийде на Харківщину 30 січня: температура опуститься від +3 до -15
Циклон прийде на Харківщину 30 січня: температура опуститься від +3 до -15
29.01.2026, 17:27
Новини Харкова — головне 29 січня: РФ просунулась у Вовчанську, сказ
Новини Харкова — головне 29 січня: РФ просунулась у Вовчанську, сказ
29.01.2026, 16:43
Бетонозмішувач та легковик зіткнулися в Харкові – троє постраждалих (фото)
Бетонозмішувач та легковик зіткнулися в Харкові – троє постраждалих (фото)
29.01.2026, 18:13
Агенція нерухомості VALION з Харкова стала всеукраїнською під час війни
Агенція нерухомості VALION з Харкова стала всеукраїнською під час війни
29.01.2026, 18:00
Ситуація буде покращуватись – обленерго про тривалі відключення на Харківщині
Ситуація буде покращуватись – обленерго про тривалі відключення на Харківщині
29.01.2026, 16:07

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де на Харківщині найактивніше намагаються прорватися через кордон війська РФ», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2026 в 20:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У прикордонні Харківської області військові РФ наразі найбільш активні в районах населених пунктів Дігтярне, Вовчанські Хутори та Дворічанське.".