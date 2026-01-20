ISW: ворог захопив населений пункт на півночі від Харкова
У зведенні 20 січня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про просування росіян на півночі Харківщині, а також проаналізували ситуацію на інших ділянках фронту.
Згідно з геолокаційними кадрами, росіяни окупували Дігтярне на Південно-Слобожанському напрямку.
“18 і 19 січня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дігтярного, Вовчанська та Стариці. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували і увійшли до східного Лиману (на північний схід від Харкова)”, – зазначили аналітики.
Також експерти проаналізували ситуацію на Куп’янському напрямку. Так раніше росіяни писали про оточення Піщаного, тим часом на геолокаційних кадрах видно, як СОУ завдають ударів по військах РФ, розташованих на півдні від населеного пункту. Проте, констатували в Інституті вивчення війни, ворог все ж таки не зміг змінити лінію фронту в цій частині Харківщини.
Ситуація на Великобурлуцькому та Борівському напрямках – без змін.
