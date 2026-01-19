Харків атакували КАБи: загинула жінка, є постраждалі (доповнюється)
У Харкові вже втретє за добу пролунали вибухи. Їх було чутно після 15:00.
Доповнено о 15:54. Кількість постраждалих зросла до чотирьох, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Усім надається висококваліфікована медична допомога. Внаслідок ворожого «прильоту» КАБ у Слобідському районі зруйновано приватний будинок», – додав він.
Доповнено 15:45. За уточненою інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, загинула 65-річна жінка.
Доповнено 15:41. Одна жінка загинула внаслідок удару ворожого КАБ, повідомив попередні дані голова ХОВА Олег Синєгубов. Ще одна людина отримала порання.
Доповнено о 15:38. Вже відомо про загиблих та поранених внаслідок удару КАБів по приватному сектору Слобідського району. Також зруйновані приватні будинки, зазначив мер Ігор Терехов.
Доповнено 15:28. Усі три «прильоти» зафіксували в Слобідському районі Харкова, інформує мер Ігор Терехов.
15:18. Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що місто атакували КАБи. Інформація про постраждалих не надходила.
Мер Ігор Терехов уточнив, що в місті зафіксували три удари.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ на північ регіону.
Нагадаємо, з близько 10:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворожі ракетні удари зафіксували в Слобідському районі. Інформації про постраждалих не було. Мер Ігор Терехов зазначив, що внаслідок обстрілу є значні руйнування інфраструктури. Також у Новобаварському районі зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА.
Також вибух чули й близько 12:30. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання ударного дрона в Салтівському районі. Він зазначив, що внаслідок «прильоту» пошкоджені вікна будинків та автомобілі. Інформації про постраждалих не було.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, новини Харкова, Олег Синегубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харків атакували КАБи: загинула жінка, є постраждалі (доповнюється)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2026 в 16:00;