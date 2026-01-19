Харків атакували КАБи: загинула жінка, є постраждалі (доповнюється)

У Харкові вже втретє за добу пролунали вибухи. Їх було чутно після 15:00.

Доповнено о 15:54. Кількість постраждалих зросла до чотирьох, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Усім надається висококваліфікована медична допомога. Внаслідок ворожого «прильоту» КАБ у Слобідському районі зруйновано приватний будинок», – додав він.

Доповнено 15:45. За уточненою інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, загинула 65-річна жінка.

Доповнено 15:41. Одна жінка загинула внаслідок удару ворожого КАБ, повідомив попередні дані голова ХОВА Олег Синєгубов. Ще одна людина отримала порання.

Доповнено о 15:38. Вже відомо про загиблих та поранених внаслідок удару КАБів по приватному сектору Слобідського району. Також зруйновані приватні будинки, зазначив мер Ігор Терехов.

Доповнено 15:28. Усі три «прильоти» зафіксували в Слобідському районі Харкова, інформує мер Ігор Терехов.

15:18. Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що місто атакували КАБи. Інформація про постраждалих не надходила.

Мер Ігор Терехов уточнив, що в місті зафіксували три удари.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ на північ регіону.

Нагадаємо, з близько 10:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворожі ракетні удари зафіксували в Слобідському районі. Інформації про постраждалих не було. Мер Ігор Терехов зазначив, що внаслідок обстрілу є значні руйнування інфраструктури. Також у Новобаварському районі зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА.

Також вибух чули й близько 12:30. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання ударного дрона в Салтівському районі. Він зазначив, що внаслідок «прильоту» пошкоджені вікна будинків та автомобілі. Інформації про постраждалих не було.