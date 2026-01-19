У Харкові знову чули вибух: тепер вдарив БпЛА (доповнюється)

Близько 12:30 у Харкові пролунав вибух.

Доповнено о 12:47. Інформація про постраждалих внаслідок удару БпЛА по Салтівському району наразі не надходила, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 12:39. Мер Ігор Терехов повідомляє про влучання ударного дрона в Салтівському районі. Пошкоджені вікна будинків та автомобілі.

12:32. Моніторингові канали попереджали про «шахед» над містом. Зокрема, інформували, що він тримає курс на центр Харкова.

Мер Харкова Ігор Терехов інформує про удар БпЛА по центру міста.

Також моніторингові канали пишуть, що акустично над містом ще чутно ворожий БпЛА.

Нагадаємо, з близько 10:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворожі ракетні удари зафіксували в Слобідському районі. Інформації про постраждалих не було. Мер Ігор Терехов зазначив, що внаслідок обстрілу є значні руйнування інфраструктури. Також у Новобаварському районі зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА.