ISW: враг захватил населенный пункт на севере от Харькова
В сводке 20 января в Институте изучения войны (ISW) сообщили о продвижении россиян на севере Харьковщине, а также проанализировали ситуацию на других участках фронта.
Согласно геолокационным кадрам, россияне оккупировали Дегтярное на Южно-Слобожанском направлении.
«18 и 19 января российские войска атаковали северо-восточнее Харькова близ Прилипки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного, Волчанска и Старицы. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали и вошли в восточный Лиман (к северо-востоку от Харькова)», – отметили аналитики.
Также эксперты проанализировали ситуацию на Купянском направлении. Так ранее россияне писали об окружении Песчаного, тем временем на геолокационных кадрах видно, как СОУ наносят удары по войскам РФ, расположенным на юге от населенного пункта. Однако, констатировали в Институте изучения войны, враг все же не смог изменить линию фронта в этой части Харьковщины.
Ситуация на Великобурлукском и Боровском направлении – без изменений.
Читайте также: Харьков атаковали КАБы: погибла женщина, есть пострадавшие
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ISW: враг захватил населенный пункт на севере от Харькова», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 января 2026 в 07:24;