ISW: враг захватил населенный пункт на севере от Харькова

В сводке 20 января в Институте изучения войны (ISW) сообщили о продвижении россиян на севере Харьковщине, а также проанализировали ситуацию на других участках фронта.

Согласно геолокационным кадрам, россияне оккупировали Дегтярное на Южно-Слобожанском направлении.

«18 и 19 января российские войска атаковали северо-восточнее Харькова близ Прилипки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного, Волчанска и Старицы. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали и вошли в восточный Лиман (к северо-востоку от Харькова)», – отметили аналитики.

Также эксперты проанализировали ситуацию на Купянском направлении. Так ранее россияне писали об окружении Песчаного, тем временем на геолокационных кадрах видно, как СОУ наносят удары по войскам РФ, расположенным на юге от населенного пункта. Однако, констатировали в Институте изучения войны, враг все же не смог изменить линию фронта в этой части Харьковщины.

Ситуация на Великобурлукском и Боровском направлении – без изменений.