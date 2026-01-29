Просування росіян у Вовчанську зафіксували аналітики Deep State
Вранці 29 січня автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області.
На оновлених картах видно, що росіяни просунулися у північно-східній частині Вовчанська. Зокрема, вздовж річки Вовча.
Нагадаємо, МГ “Об’єктив” передавала: військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець припускає, що російські військові отримали від командування новий наказ – відновити положення у Куп’янську, Куп’янську-Вузловому, а також ліквідувати плацдарм ЗСУ на Осколі – на сході від міста. Однак для того, щоб реалізувати задумане – необхідні чималі сили та кошти, а їх зараз у противника немає, пояснив аналітик. Один із варіантів посилити військових на Куп’янському напрямку – знизити активність на прилеглих – Великобурлуцькому, Лиманському, а можливо, і на Вовчанському, зазначив Машовець.
