У Deep State повідомили про просування ЗС РФ на Харківщині

Україна 11:50   16.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Deep State повідомили про просування ЗС РФ на Харківщині

Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області, вказавши, як змінилася лінія фронту. Це перші підтверджені аналітикам зміни у регіоні з лютого місяця. 

За даними експертів, ворог захопив нові території у районі Піщаного. Населений пункт розташований на південний схід від Куп’янська.

Просування РФ на Харківщині

Раніше МГ «Об’єктив» також повідомляла, що вранці 16 березня росіяни атакували Харків. БпЛА прилетіли по Шевченківському та Київському району. Інформації щодо постраждалих немає, проте пошкоджена транспортна інфраструктура.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
У Deep State повідомили про просування ЗС РФ на Харківщині
У Deep State повідомили про просування ЗС РФ на Харківщині
16.03.2026, 11:50
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області, вказавши, як змінилася лінія фронту.".