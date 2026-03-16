У Deep State повідомили про просування ЗС РФ на Харківщині

Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області, вказавши, як змінилася лінія фронту. Це перші підтверджені аналітикам зміни у регіоні з лютого місяця.

За даними експертів, ворог захопив нові території у районі Піщаного. Населений пункт розташований на південний схід від Куп’янська.

Раніше МГ «Об’єктив» також повідомляла, що вранці 16 березня росіяни атакували Харків. БпЛА прилетіли по Шевченківському та Київському району. Інформації щодо постраждалих немає, проте пошкоджена транспортна інфраструктура.